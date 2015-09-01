国际油价暴跌8% 因中国数据疲弱激活经济成长忧虑

路透纽约9月1日 - 原油期货价格周二暴跌8%，交投震荡，布兰特原油期货重返50美元下方，因中国公布的数据疲弱，激活了对需求的担忧。之前三日油价连升，累积涨幅超过20%。

中国8月官方制造业PMI降至49.7，为半年来首次跌至荣枯线下方，并创下2012年8月以来最低水准，当时为49.2。财新8月中国制造业PMI终值47.3，虽略高于初值47.1，但依然是2009年3月以来最低水准。

“主要因素是担心中国，”德国商业银行的Carsten Fritsch在路透全球石油论坛上表示。

美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，8月制造业活动增速放缓至两年多最低点。ISM表示，8月全国制造业活动指数从上月的52.7降至51.1，创2013年5月以来最低。该数据低于路透调查中分析师预计的52.6。

布兰特原油期货收挫4.59美元或8.48%，报49.56美元，盘中低见49.24美元。

昨日布兰特原油期货大涨4.10美元或8.2%，从金融危机以来最低位反弹后连涨第三日。8月24日布兰特原油期货触及六年半最低的42.23美元，因中国股市暴跌重创全球市场。

美国原油期货结算价跌3.79美元或7.7%，报45.41美元，盘中跌至45.13美元低点。周一美国原油期货激升8.8%。

CBOE原油波动性指数周二盘中升近10%，创3月来最高。

投资人静待今日稍晚及明早将公布的上周美国原油库存数据。根据路透调查，分析师预计，上周原油库存持稳。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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