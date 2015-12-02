国际油价急跌4% 受累于美国库存增加和预计OPEC不会减产

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透纽约12月2日 - 油价周三急跌逾4%，因美国原油库存猛增，美元反弹，且有迹象表明，世界最大产油组织在本周会议上将不会减产，促使交易商纷纷抛售原油合约。
美国东北部地区气温高于正常年份，该地区是主要的取暖油市场，这也对原油及成品油市场造成了压力。
在美国政府数据显示原油库存连续第10周增加后，美国原油期货触及合约低位。
布兰特原油价格接近2009年3月以来的新低，市场普遍预计石油输出国组织(OPEC)周五在维也纳举行的会议上将会保持产量目标不变。该组织去年决定保持高产量，以防止市场份额被美国和俄罗斯等非成员国蚕食。
美元飙升至12年半高位，进一步打压了油价和其他以美元计价的商品价格。
“从现在的情况看，在OPEC周五会议结束前，油价可能在每桶40美元以下交易，”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir称。
布兰特原油收跌1.95美元，或4.4%，报每桶42.49美元，盘中低见每桶42.43美元，仅比8月触及的六年半低位高0.2美元。
美国原油收低1.91美元，或4.6%，报每桶39.94美元，盘后交易中回升至40美元之上。盘中低见39.84美元，是近月1月合约的合约低位。
取暖油急跌近5%，因汤森路透分析数据显示，到12月中取暖需求大幅下降。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，美国原油库存上周增加120万桶，连续第10周增加，汽油和馏分油库存也增加。
一些交易商称，市场本周剩下时间油市可能大幅波动，随着布兰特和美国原油接近技术超卖水平，可能会出现空头回补。
“如果OPEC会议结果有任何意外，市场可能会因空头回补而上涨，”Liquidity Energy的经纪Peter Donovan称。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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