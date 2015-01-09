博客：油价自由落体惨不忍睹 交易商猜底失败转向观望

博客：中国废除养老金“双轨制” 迈出收入分配公平一大步
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
记者 Jessica Resnick-Ault/David Sheppard
当前这波油价史上第二大跌势何时终结？石油交易商只有一点可以确定：现在还没完。
原油价格LCOc1从去年夏季的每桶逾100美元自由落体，挫至50美元下方的近六年低点。交易商惊魂未定，分析师百思不得其解，他们都不得不放弃了对油市底部的预测。
市场弥漫着不确定性，说明过去10年支撑油价的核心信念已经丢失：最大出口国沙特总会驰援救市。
沙特去年底将重心从保卫100美元左右的油价转向维护市场份额，自此交易商就急于寻找其他可能预示跌势告终的指标。
近几个月来，交易商屡屡试图找到油价见底的水平，或是押注石油输出国组织(OPEC)最终会放弃不作为的立场，祭出供应限制。
但是OPEC毫无退让迹象，油价每次稍作喘息后又紧接着一波跳水。大多交易商现在似乎要么都已缴械，要么也加入了疯狂做空的大军。
“当前走势让我又怕又惊，油价过去六个月跌跌不休，丝毫没有技术反弹。这种情况下无法确定底部，”伦敦一期货期权交易员称。
鉴于美国页岩油热潮还在以接近创纪录的产量生产，在油价跌破成本、需求疲弱和全球供应愈加过剩之际，哪些生产商或国家应该先减产的争论也是日益激烈。
“虽然石油供应增速将低于油价较高的时期，但我们仍没有把握提出市场底部水准的预测，”高盛前交易员Jonathan Goldberg在他的对冲基金BBL客户信中表示。
所有人都在等着看哪些产油方会最先撑不住，有人认为油价可能会跌破七年前金融危机时触及的水平--当时美国原油期货CLc1价格从近每桶150美元跌至32.40美元低点。
“油价可以跌到多低？”美银美林全球研究部门分析师本周提出这个问题。在洋洋洒洒12页的解释、分析、图表和说明之后，他们得出了一个可能的答案：美国原油可能跌到35美元，布兰特原油最低可跌至每桶40美元。研究公司PIRA Energy称“现在作多还为时过早”。
**油价落刀接不接**
油价下跌初期，交易员急忙剖析各种基本面、心理面以及技术面的因素，希望它们能给油价提供些许支撑，止住不断下挫的走势。
2008年，油价遭遇历来最大崩跌，在不到六个月时间内下跌了80%，因需求增长陷入停滞。2009年年初迎来转折，当时沙特阿拉伯领导石油输出国组织(OPEC)大幅减产以支撑市场。到2009年年底时，油价已回升至接近每桶80美元。
而这次OPEC没有减产迹象。交易商一开始先是预期，美国页岩井的钻探成本(据估计每桶高达70美元)，有可能是扭转情势的关键水准。但随着页岩油产量持续增长，而很多产油商早已为未来12个月锁定了较高售价，这个底部已被跌穿。
随后布兰特原油每桶60美元成为一个重大整数关卡，因为早先有迹象表明，这可能是沙特阿拉伯的底线。
但抛盘并未停止，在沙特石油部长欧那密称，沙特不会在任何价格水平减产后，布兰特很快就跌破了这一水平。
“在圣诞节前的那一周，所有人都预测每桶约60美元的价格将为油价底部，”在印度的一位原油期货交易员Abhijit Selukar表示，并补充称北半球更为寒冷的天气通常会在1月份支撑油市。
虽然有许多交易商曾试图接住油价下落的这把飞刀，但随着越来越多的交易者被这把利刃所伤，与此相关的黑色幽默段子在市场中流传起来：对于一个油市交易员来说，抄底和抄起披萨饼的区别在哪里呢？一个披萨饼能让一家四口果腹。
**猜测油价底部的游戏**
尽管现实如此无奈，交易商和分析师还在继续寻找油价可能触底反弹的线索，至少希望判断出油价跌势将在哪里止步。
一些市场人士依然在研究美国石油生产的经济学，但就如Capital Economics的商品研究部主管Julian Jessop所说，石油生产的短期成本为每桶10-20美元，这不过是证明了油价料将进一步下跌。
其它一些市场人士，比如Lupus Alpha大宗商品投资基金的基金经理Daniel Bathe，正密切关注远期价格曲线。油市目前处于正价差，即期合约价格要低于远期合约，这鼓励公司在当下储存石油。一旦正价差状态趋于稳定，则油价可能触底。
还有一些人在等着非OPEC石油生产商准备主动减产的迹象，但这样的减产举措能否发生实在是疑虑重重。
当然了，对许多人而言现在能做的就是等待与观望，直到情势稳定下来，那么就或许意味着最糟糕的阶段过去了。
“在油价真的企稳两周过后，我才会下结论。”一位纽约交易员说道。（完）
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
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