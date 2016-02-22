国际油市2017年开始料恢复平衡 美国产量2021年达到纪录高位--IEA

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透2月22日 - 国际能源署(IEA)周一称，国际油市将在2017年开始恢复平衡，届时美国石油产量在低油价的压力下会进一步下降。而此后美国原油产量将恢复增长，到2021年时将达到纪录高位。
“只有到2017年时才能看到油市的供需会匹配，不过积累的巨大库存会在市场达到平衡时放缓油价复苏的步伐，在此之后库存方会开始下降，”IEA在一份中期展望报告中称。
“今天的油市状况并不表明油价可在短期内快速复苏，”IEA称。
在这份报告中，IEA表示在2015-2021年这一时间段，美国石油产量预计将触及纪录高位每日1,420万桶，不过今年和明年的产量会下降。
美国页岩油日产量今年预计下降60万桶，明年会进一步下降20万桶，但随后会逐步上升。
IEA称，2015-2021年间全球石油供给的增幅料为每日410万桶，而2009-2015年的增幅为每日1,100万桶。(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
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