国际油市2017年开始料恢复平衡 美国产量2021年达到纪录高位--IEA

路透2月22日 - 国际能源署(IEA)周一称，国际油市将在2017年开始恢复平衡，届时美国石油产量在低油价的压力下会进一步下降。而此后美国原油产量将恢复增长，到2021年时将达到纪录高位。

“只有到2017年时才能看到油市的供需会匹配，不过积累的巨大库存会在市场达到平衡时放缓油价复苏的步伐，在此之后库存方会开始下降，”IEA在一份中期展望报告中称。

“今天的油市状况并不表明油价可在短期内快速复苏，”IEA称。

在这份报告中，IEA表示在2015-2021年这一时间段，美国石油产量预计将触及纪录高位每日1,420万桶，不过今年和明年的产量会下降。

美国页岩油日产量今年预计下降60万桶，明年会进一步下降20万桶，但随后会逐步上升。

IEA称，2015-2021年间全球石油供给的增幅料为每日410万桶，而2009-2015年的增幅为每日1,100万桶。(完)