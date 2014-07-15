全球能源：韩国6月进口的伊朗原油同比增长7%，但上半年进口量下降11%

路透首尔7月15日 - 韩国海关周二公布的数据显示，该国6月从伊朗进口的原油同比增长7%，但今年上半年从伊朗进口的原油同比减少11%，或低于去年的日均进口量。

海关的初步数据显示，上月韩国进口了604,402吨伊朗原油，相当于每日进口147,676桶，高于上月的284,327吨和去年同期的565,444吨。

根据数据和路透的计算，今年1-6月韩国进口伊朗原油310万吨，或每日126,145桶，较上年同期的350万吨或每日141,839桶减少11%，也低于去年全年日均134,000桶的进口量。

韩国和其他亚洲买家预计会依据六个主要国家与伊朗达成的日内瓦协议，将伊朗原油进口量维持在2013年末时的水平，相当于每日100-110万桶。

美国国务卿克里表示，周一与伊朗方面进行了良好和认真的谈判。距离达成协议的最后期限7月20日还有不到一周时间，双方努力缩小在伊朗核问题上的分歧。(完)