国际油价跳涨近5% 因美元涨势暂竭和美国钻井平台数目下降

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月29日 - 油价周五跳涨近5%，为一个半月来最大单日升幅，因美元涨势暂歇，且美国原油钻井平台数目降幅大于预期，触发新的一轮多头押注。
布兰特原油期货周五结算价报每桶65.56美元，劲升2.98美元，或4.8%。布兰特原油本周持平，在5月下挫2%。
美国原油期货结算价报每桶60.30美元，大涨2.62美元，或4.5%。美国原油在本周和本月均上升1%。
美国原油刚在昨日触及一个月低位，周五盘中上涨最多4美元，令本周连续第11周上升，受美国原油库存减少和市场人气迅速转变所提振。石油输出国组织(OPEC)下周将举行会议，预料将维持产量目标不变。
Baker Hughes周五公布的钻井平台数据也激励油市多头。市场预期本周美国石油探勘企业将使用更多的钻井平台，但Baker Hughes公布，本周钻井平台数目减少。钻井平台数目减少，暗示油企未来可能减产。
中东局势紧张，也支撑油市。伊斯兰国表示，对沙特一清真寺炸弹爆炸造成三人死亡的事件负责。
“美元涨势暂停，引发油市今日上涨，加之原油库存数据利多，钻井平台数据令人鼓舞和中东忧虑，导致油市劲升，”对冲基金Again Capital合作伙伴John Kilduff说。
美元兑一篮子主要货币周五小跌，但在本月扬升2.5%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。