焦点：投资者对油市供应过剩渐失耐心 正价差达九个月高点

路透伦敦11月7日 - 石油投资者对油市供需再平衡的速度越来越感到不满，纷纷削减石油多头头寸，导致指标原油期货相对远月合约的贴水升至九个月来最高。

六个月后交割的布兰特原油期货与即期期货的升水周一扩大至2月以来最高；这是一个衡量市场前景信心的指标。石油输出国组织(OPEC)正是在2月最初提出可能达成产量协议，以缓解持续了两年之久的全球原油过剩局面。

六个月后交割的布兰特原油期货与即期期货的正价差目前为每桶3.51美元，高于9月底的2.30美元。OPEC在9月底宣布，打算在本月稍晚于维也纳举行的会议上达成一项减产协议。

通常而言，这一价差扩大意味着下面两种情况中的一种：第一，投资者对即期合约的上涨前景变得更加悲观；第二，他们对远月合约的上涨前景变得更加乐观。

当前的价差扩大由即期合约主导，即期合约自9月底以来已累计下跌5.2%，而六个月后交割合约的跌幅仅为2.6%。

“正价差的上升主要与市场实货情况有关，”SEB首席商品策略师Bjarne Schieldrop表示。

“库存已经增加而非减少，加上炼厂停产，这看起来不太妙。”

最新的路透调查预估，10月OPEC供应触及3,382万桶/日的纪录高位，较9月增加了13万桶/日，也比上年同期多出220万桶/日。

自从在阿尔及尔会议后宣布愿意减产至3,250-3,300万桶/日以来，OPEC内部的分歧一直在加剧。利比亚、尼日利亚、伊拉克与伊朗皆极力要求获得减产豁免，声称要重新取得因国内情势动荡而流失的市场份额，伊朗则是以之前的国际制裁为由。

这四个国家的产量相当于OPEC产量的三分之一，若获得豁免，等于沙特阿拉伯与其海湾周边邻国必须扛下主要减产量的压力升高。

**外交角力**

OPEC消息人士上周对路透表示，沙特已放话警告称，若伊朗拒绝限产，那么沙特可能大幅增加产量。

尽管OPEC秘书长巴尔金都试图安抚围绕OPEC减产能力的担忧，油价却仍位于近两个月低位，而且回吐了9月底以来的涨幅。

“简言之，问题在于太多成员国希望油价上涨但又不愿做出牺牲，而市场正丧失耐心，”PVM Oil Associates分析师David Hufton周一在一份报告中说。

“对OPEC成功达成协议的信心已经消失了。”

在短短两周之内，投资者持有的原油期货和期权净多仓减少约1亿桶。

另一个问题在与非OPEC产油国，尤其是全球最大原油生产国俄罗斯，是否愿意参与冻产或减产。

俄罗斯10月原油产量达到苏联解体后新高1,120万桶/日，凸显该国政府在同意冻产方面面临的挑战。(完)