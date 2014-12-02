焦点：油价下跌有利全球经济 股市看涨有理

图中为11月17日纽交所内显示屏上显示的Baker Hughes公司股价。 REUTERS/Brendan McDermid

路透伦敦12月1日 - 受到油价跌至五年低位的冲击，能源公司的股价自6月以来已蒸发掉数千亿美元，但油价下跌对全球股市未来的影响，仍有不少令人雀跃的理由。

毕竟，油价下跌对全球经济成长有利。消费者口袋的现金因此增加，向海外采买大宗商品的企业和国家亦然。根据摩根士丹利，如果当前的油价一直持续到整个2015年，那么全球GDP成长可能增加约0.3个百分点或约2,500亿美元。

当然，全球经济形势并非大好的提醒不绝于耳，像是11月亚洲和欧洲制造业成长放缓即是最新的证据，显示随着主要央行忙着扑灭通缩循环的恐惧，经济复苏或许逐步停止。

但投资者押注的是当前油价下跌算是通缩“好的”一面，消费者和企业帐单压力减轻，且企业无需延后投资计划。

“对消费者而言，油价下跌就像减税一样，”摩根大通股市策略师Emmanuel Cau表示，油价跌破每桶70美元更像是供大于求的结果，而非全球需求减少。

尽管原本就偏低的通胀率可能因此受到拖累，但Cau表示，这不太可能让消费者延后支出；主要央行可能失之过于谨慎，避免过快收紧货币政策。

“我们预计全球经济活动，消费者活动及零售销售在未来数月会有更多好表现，”他说。

浏览油价与股市图表 link.reuters.com/hes53w

**历史的经验**

目前市场反应的确让人望而生畏：从6月底以来，欧洲能源企业股票.SXEP市值已蒸发了2,480亿美元。

但历史告诉我们，油价大跌时通常是股市进场的时机。花旗研究报告显示，1985年以来油价曾10度跌幅超过30%。在这10次机会中，全球股市有六次是上涨的。

所以就在俄罗斯等石油出口国以及全球能源股遭受重挫之际，投资者和分析师却认为，运输、零售、消费产品以及其他产业在美国、日本和欧元区股市的整体涨幅，在抵销油价相关卖压后仍绰绰有余。

“长期而言，消费者的荷包将因此有额外的钱...这应可对股市整体有支撑作用，”Russell Investments的高级投资分析师Wouter Sturkenboom说。该公司管理的资产规模为2,750亿美元。

不过如果今年油价的大跌最后变成不仅止于对供应过剩的调整，那么这场派对可能就会被破坏掉了。

2008金融危机和2001的衰退是历史模式中的两次例外。当时油价随着需求瓦解而下滑--而不仅是供应过多而已。股市也跟着油价下挫。

**能源企业受苦**

虽然部分投资者认为，经济复苏仍处于正轨，特别是在美国，但其他人指出能源行业疲弱可能产生痛苦的连带效应，即便能源类股市值在欧美最大股指中的比重仅约为10%。

毕竟，油价在2002-2012年期间大涨三倍，引发了钻探热潮；让这股热潮降温可能会对经济增长和信用市场带来冲击。根据花旗的资料，美国页岩油企业近几年来一直在信用市场“大手笔借钱”。

“美国在消费者层面上来说将会受益，但面临着来自页岩油行业的信贷、以及对高额投资的极度需求减少的巨大困难，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)首席投资官Steen Jakobsen指出。

除了减少投资，主要油企可能还将不得不增加借贷，来维持股息的派发。

不过眼下，投资者基本上仍正面看待油价下跌对全球股市的影响，特别是如果通胀率随之下滑、帮助央行坚守扩大刺激经济增长举措的路线的话。

“油价走低是最好的情况了，”Pictet首席策略师Luca Paolini表示。“它提高了消费者的支出能力，并让美联储有理由暂不升息。”(完)

(编译 戴素萍/李婷仪/徐文焰；审校 张荻/许娜)

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