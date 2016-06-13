焦点：原油交易商押注库欣库存大幅下降 因供应下降且需求增加

路透纽约/休斯顿6月13日 - 由于加拿大供应下降和墨西哥湾沿岸需求强劲，美国原油主要存储地库欣的交易商押注，库存将创出去年秋季初以来的最大降幅。

库存大幅下降，可能给予油价更多支撑，并导致即期西德克萨斯中质油(WTI)与次月合约之间的价差收紧。

这些交易商目前看到通向库存的主要管道的流量减少，因此愈发押注未来几周供应趋紧，并增加使用看多的金融日历价差期权。

目前，近月合约相较于次月合约呈现贴水，即“正价差”。该价差已经从2月的每桶贴水2.90美元，升至本周的贴水约0.60美元。这显示外界预期供应将减少，受加拿大5月野火后原油供应下降，及墨西哥湾岸区需求强劲推动。

此外，期权活动显示，交易商预计该价差将继续缩窄。根据芝商所数据，押注价差将缩窄至不足0.25美元的7月/8月结算WTI期货未平仓合约，自6月来增加5,000口，至约53,000口。

“随着一波大量库存增加已经过去，我们预计期货价格将开始企稳，”高盛分析师在最近的报告中称。

5月中旬时，库欣库存达到纪录高位6,830万桶，仅比理论上的极限值低500万桶。但自那之后，根据美国能源部，库欣库存已经下降近300万桶。

由于Enbridge Inc(ENB.TO)的Spearhead输油管及TransCanada Corp(TRP.TO)的Keystone输油管输送量减少，库欣原油库存料将下降。这两个输油管每日输送量分别为193,000桶和590,000桶，将加拿大原油输送至库欣。

输送活动减少是因为可运输的石油减少。由于原油从加拿大阿尔伯塔到美国俄克拉荷马需要滞后3-4周时间，加拿大5月发生野火后原油供应减少的状况才刚刚开始出现。根据两位了解输油管运行状况的交易商，6月Spearhead输油管线每日输油量预计仅略高于100,000桶。根据6月7日的输送通知，Keystone管线的每日输送量预计在208,000桶左右，较一周前下降25,000桶/日。

据路透采访的10家市场参与者，本月库欣徘徊在纪录高位的石油库存平均料减少200-300万桶。这些市场参与者从事交易或密切关注实货原油状况。

这将是去年9月以来的最大月度降幅。但是，库欣地区炼厂的意外活动可能改变上述预估，比如本周CVR Refining (CVRR.N)日处理能力11.5万桶的堪萨斯Coffeyville炼厂被迫关闭。

目前，西德克萨斯中质油7月/8月正价差似乎已小幅走弱，周五走阔至0.67美元，而本月初是0.41美元。

交易商表示，来自北方的原油供应减少，与此同时，由于墨西哥湾岸区炼厂的需求因夏季汽油消耗增加而上升，Enbridge Inc和Enterprise Product Partners(EPD.N)的Seaway与Seaway Twin管道输送的原油数量料将相当稳定。

一名密切关注炼厂维护情况的交易分析师表示，墨西哥湾岸区炼厂6月关闭的产能预计下降至只有15万桶/日，低于5月时的40万桶/日左右。(完)