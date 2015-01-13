焦点：油价下跌将使某些想不到的行业受益 投资者深挖潜在赢家

图为法国尼斯一家加油站，一名顾客准备给车加油。 REUTERS/Eric Gaillard

路透法兰克福1月12日 - 原油价格跌到了2009年以来的最低水平，将给欧洲企业带来几十亿欧元的大礼包，但雨露不会均沾，有些受益者可能出乎意料。

布兰特原油过去六个月重挫了50%，降到了每桶大约50美元，原油产业损失惨重。基金经理与分析师把目光转向了潜在的受益者。

他们认为，大型化工企业、家庭用品企业以及一些物流公司是潜在赢家。但为了抓住任何成长机会，投资者也在留意这些行业中的具体领域，包括啤酒、香水、润滑油和胶水生产商。

“重点在于：油价崩溃相当于刺激计划，而且来得正是时候，”德国工商联会(DIHK)副总经理Volker Treier对路透表示，并称油价今年至少把德国经济成长率提升0.5个百分点。

DIHK认为德国产业今年因而节省的成本可能达200亿欧元(236.3亿美元)，同时低燃料价格料使消费者口袋可有更多余钱花在购买商品和服务。

通缩的可能令消费者预期物价还会下跌，从而抑阻支出，这仍令人警惕；不过AXA Investment Managers全球固定收益投资长Chris Iggo认为油价走跌“明显有利”增长。

“我完全不同意油价下跌是不利的、且增添通缩前景的看法。”他说。

与此同时，德国贝伦贝格银行预期，可支配所得增加将使酒类支出增加2%，可能有利全球最大的啤酒生产商--比利时百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)。

分析师和基金经理人还预期，消费品企业汉高(Henkel)(HNKG_p.DE)的黏着剂业务和香精香料厂商奇华顿(Givaudan)GIVN.VX也将受惠。黏着剂约占汉高业务的一半，而奇华顿的产品也取材自油基原料。

6月以来，欧洲的个人和家用品类股.SXQP和化学品类股.SX4P表现就胜过欧洲STOXX 600指数及石油类股.SXQP。

ING投资管理公司的资深投资组合经理Frederic van Parijs也提到了Randgold(RRS.L)等金矿业者，金矿业在开采时需用到大量石油。

欧洲各类股表现与油气类股表现比较图表：link.reuters.com/jar73w

油价走势图表：link.reuters.com/nar73w

**对旅游运输行业的影响**

没那么令人意外的是，旅游及物流等产业也成为各界焦点。

“我们见到运输公司、航空公司以及游轮业者的投资契机，燃油支出是这些公司一个很重要的成本构成，”MainFirst基金经理Adrian Daniel表示。

包括全球最大游轮公司Carnival(CCL.L)在内的旅游业者已经报告燃料成本下滑，该公司称第四季燃料价格下跌15.5%。

而在远期原油期货上扬之后，油品储存及运输业者，包括比利时Euronav(EUAV.BR)、荷兰Vopak(VOPA.AS)及挪威上市企业Frontline(FRO.OL)等等，已然吸引投资人的注意。

但对于公路货运业者而言，油价下跌是把双刃剑，因为根据长期合约，他们必须将燃料成本降低的多数回馈给客户。长期合约一般反映出油价的波动。

此外，在德国，税金约占燃料价格的三分之二，美国则只有约五分之一。根据德国统计机构最新数据，自6月以来，德国平均柴油价格只下跌了7%。

“货运业受惠的程度并没有你可能预期的那么多，”德国公路货运物流协会DSLV发言人Ingo Hodea指出。

包括TNT ExpressTNTE.AS及德国邮政(DPWGn.DE)在内的欧洲工业品及服务类股.SXNP，自2014年初以来下跌2%，反映出其实是他们的客户受惠最多。

Metzler Capital Markets分析师Lars Hettche指出，多数化学集团同样也被迫将油价下跌的好处传递给客户。

“但拥有强大定价能力且没有什么竞争压力的企业，则是例外，”他指出德国润滑油厂商福斯油品(Fuchs Petrolub)(FPEG_p.DE)就是一个例子。

福斯油品的主要对手是一些非公开上市的中型企业，而大型石油公司在这个领域的专精程度，也不足以在润滑油市场有效挑战福斯油品。(完)

(编译 张涛/张若琪/张明钧/蔡美珍；审校 郑茵/龚芳/徐文焰/王兴亚)

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