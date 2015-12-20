美股展望：油价低迷或将冷却股市年底涨势热情

路透纽约12月18日 - 随着华尔街进入通常趋升的年底期间，油价持续疲软成为可能破坏股市投资人假期好心情的最大变数。

年底前仅余七个完整交易日及圣诞节前夕提早收市的交易日。今年已历经美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息的历史性决定，部分投资人表示，市场仍酝酿以传统的强度来结束迟滞的2015年。

尽管标准普尔500指数.SPX本月迄今下跌3%，但根据Stock Trader's Almanac，自1950年以来，平均来说12月仍是该指数表现最佳的月份。自1969年以来，年终最后五个交易日加上次年1月头两个交易日的平均涨幅有1.4%。

但油价近日及持续不断的跌势，引发外界对股市年终势头出现一些疑虑。过去20个交易日原油价格与标普500指数密切连动，原油已跌向多年低点。

“无论什么原因，从油价跌破50美元后，低油价利空市场就大致成为了主调，”North Star投资管理公司投资长Eric Kuby说。

今年标普500指数跌约2%，周五日中约在2,016点。若要达到路透本月稍早对46位策略师进行调查得出的年底指数预估中值2,100点(亦即今年上涨2%)，还得再涨超过4%。

11月底以来美国原油价格已挫跌约20%，一年半来跌跌不休颓势加剧；标普500指数则已拉回逾3%。而同期标普指数类股中表现最差的能源板块，则挫跌逾12%。

高盛周四指出，预期油价进一步走低的风险很高。

“油价题材还不会消退。”保德信金融市场策略师Quincy Krosby说。“随着(美国原油)继续下行，该因素正影响着股市。”

尽管原油价格低可带动汽油降价，让消费者口袋有较多钱花用，因而曾被视作可能刺激经济的因素，但近来低迷的油价显然向市场传递了负面信号。

“我认为大家对低油价的解读是全球经济整体疲弱，因此若能源没有实质的强劲需求，经济就会变得更弱。”Hodges资本管理旗下资产组合经理人Gary Bradshaw称。

虽然美联储升息后，股市一开始上涨后已回落，但升息大致已在投资人的预料中，且暗示对美国经济的信心。

“市场消化了近十年来的首次升息行动，暗示我们今年或能以正面基调收官，”RidgeWorth投资旗下资产配置主管Alan Gayle说。

今年以来资产表现图表：

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