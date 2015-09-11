沙特认为无需举行石油峰会 最好不干预市场--消息

路透多哈9月10日 - 熟知内情的消息人士周四表示，全球最大石油出口国沙特阿拉伯认为，如果产油国领袖无法在峰会讨论出维护油价的具体行动，那么就没有必要举行这样的峰会。

此前，海湾阿拉伯产油国的石油官员与卡塔尔埃米尔在多哈举行一场会议，会中讨论了委内瑞拉所提的由石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家举行峰会的提议。

油价自去年夏天以来下跌逾半，除了因市场供应过剩，也因为OPEC决定以低油价坚守市场份额并打压其他竞争来源，而不是实施减产。

不愿具名消息人士对路透说，沙特认为目前以不干预市场为上策。

一位OPEC消息人士说，万一这类会议没有达成具体结果，对油价将有负面影响。

“如果我们为了开会而开会，将会有反作用，”这位消息人士说。

周四稍早卡塔尔能源部长Mohammed al-Sada表示，石油输出国组织(OPEC)成员国以及非OPEC产油国正在考虑委内瑞拉的提议，研究是否召开国家领导人峰会以解决油价偏低问题。

“不同国家正在研究这项提议，如果OPEC与非OPEC国家作出回应，那当然很好，”他表示，“但我们还在研究阶段。”

Sada在卡塔尔首都多哈出席海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)六国部长会议后，对记者发表上述讲话。

海湾石油行业消息人士认为，伊拉克等OPEC其它成员国增加生产，伊朗到明年也会加大出口，而在这样的情况下沙特并没有显示出动摇的迹象。

他们表示，OPEC的政策起效需要时间，他们也乐于等待。(完)

(编译 李婷仪/郑茵 审校 张荻/王兴亚)

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