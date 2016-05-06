焦点：美洲和亚洲削减石油产量 给供应过剩的油市带来一线曙光

路透休斯敦/新加坡5月6日 - 加拿大发生山林大火。委内瑞拉政局不稳。美国页岩油开采停滞不前。石油产量下降来的如此之快，貌似光靠美洲就可以解决全球供应过剩问题了。

油价在2014年至2016年初期间大跌70%，这是由一个问题造成的：全球每日石油产量比需求高出多达200万桶。

但由于包括美国、加拿大和拉丁美洲在内的美洲地区减产，加上全球最大石油消费地区--亚洲的产量也在逐步下降，过剩供应正在迅速消失。

“今年迄今意料之外的供应中断，是导致油市供应比预期更吃紧的关键原因，”Simmons & Co的分析师Guy Baber说。

Baber甚至还警告称，如果供应中断情况持续，有限的备用产能不足以满足市场需求。

政府、行业和咨询机构的数据反映出，美洲的总体产出在过去一个季度每日已经下降逾150万桶，亚洲和澳洲的生产商也将日产量削减了约25万桶，从而使全球过剩的供应大幅下降。

当美洲和亚洲减产时，石油输出国组织(OPEC)的一些国家，比如沙特阿拉伯、科威特、伊朗和伊拉克都拒绝减产，不管油价已经大幅崩跌，只是要保住市场份额并力图排挤那些成本较高的生产商。

“在过去两年里，供应中断并不是市场关注点，因为市场供需不平衡，但现在情况改变了，市场供应在收紧。”JBC Energy Asia的主管Richard Gorry说道。

根据能源资料协会(EIA)的数据，美国石油产量预计在未来五个月每日将进一步减少80万桶，而今年迄今的日产量已经下降了41万桶，从2015年中算起则是每日减少了80万桶。

根据各国和OPEC的数据，拉丁美洲原油产出正遭遇投入不足的制约，今年第一季产量下降4.6%至每日913万桶，较上年同期每日减少44.1万桶。

委内瑞拉的下滑幅度最大，第一季每日减少18.8万桶，总统马杜罗(Nicolas Maduro)的政府正努力摆脱深度经济危机。

整个亚太地区产量也出现衰退。

渣打银行表示，该地区最大生产者兼消费者--中国2016年原油产量料将下降6%，因油田老化且经济效益不佳。

供应收紧的迹象，上周协助拉抬油价至逾五个月高点。美国原油周四触及日高每桶46美元，逼近近期高点。

不过由于中东产量增加、俄罗斯产量接近纪录高位，以及全球库存逼近极限，供应过剩的情况料将持续一段时日。

五年期布兰特原油较一个月期约升水仅为每桶10美元，表明油价“长期低迷”的景象仍挥之不去。(完)