（更正）焦点：油市溃跌一年后供应过剩局面未改 前景不容乐观

图为美国加州Lost Hills油田的抽油机。 REUTERS/LUCY NICHOLSON

(更正：因译文有误，小标上方第二段改为“伊朗日均原油出口量由2011年的300万桶降至不到100万桶”，非“伊朗2011年日均原油出口量由300万桶降至不到100万桶”)

路透新加坡/伦敦/纽约/东京6月17日 - 一年前油价开始下挫，就此引发的价格崩跌是历来最严重的跌势之一，而跌势背后的原因到目前依然没有改变：原油仍然过多。

石油产量继续增长，而能源消费大国--中国的经济前景却变得黯淡。中国的石油需求曾经是市场中为数不多的亮点之一。

石油输出国组织(OPEC)创纪录的产量以及伊朗有可能恢复原油出口，都让问题更加复杂，几乎可以肯定油价将进一步动荡。

去年这个时候油价开始了为期七个月溃退，布兰特原油期货从每桶116美元滑落到今年1月时的大约45美元。

虽然此后油价小幅回升，但尚无迹象表明，OPEC维持高产将美国页岩油等竞争对手挤出市场的策略已足够改变市场的基本面。

“真正不利的改变是OPEC日均产量从去年的2,979万桶，增加至超过3,100万桶。我认为这是过去12个月最重大的基本面变化，”PVM油市分析师Tamas Varga表示。

美国能源资料协会(EIA)本月公布的数据显示，自去年第二季末以来，全球汽油供应过剩的情况，或者产量与消耗的对比，已经增加超过一倍，至260万桶/日。

“就供需平衡而言，情势尚未拨云见日。从某种层面来说，我们认为整体状况正在恶化，”麦格理石油与天然气全球策略主管Vikas Dwivedi表示。

而且可能还有更多石油尚未进入市场。

伊朗正与主要大国进行会谈，试图在月底前就该国核计划的妥协达成协议，此一前景可能令伊朗的制裁解禁。由于受到制裁，伊朗日均原油出口量由2011年的300万桶降至不到100万桶。

交易员表示，万一伊朗在年底前恢复正常供应，那么通常第四季会发生的季节性库存量下滑情况恐怕不会出现，有碍市场的重新平衡。

**别押宝中国**

市场到年底以及2016年初会怎样变化，也在很大程度上取决于中国。

六个多月来，中国石油进口保持在接近纪录高位的水平，因新车大量增长令汽油需求大增，且政府增加战略储备。

尽管一些分析师认为中国需求将保持强劲，但迹象显示随着经济增长速度降至数十年来最慢水平，中国对原油的需求在放缓。

“别把宝押在中国今年稍后反弹上。政府想了各种办法刺激增长，但迄今为止没有奏效，这也可能影响能源需求，”汇丰银行亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann称。

中国5月石油进口较上年同期下滑逾10%，创下2013年11月以来最快降幅，汽车销量也下降。

全球经济前景也变得暗淡一些，世界银行对2015年的展望从增长3%下调至2.8%，敦促各国“系好安全带”。

由于油价下跌，很多分析师预计产量下降，尤其是对价格敏感的美国页岩油生产商。

但即便生产商减少钻探并停止部分生产，石油产量仍然居于高位，因已钻探的油井开始运营，生产商压缩成本留在市场上。

OPEC本月决定维持产量不变以保住市场份额。由于产量势将持于较高水准，需求的变化就更为重要。

**永久性供应过剩？**

EIA预计供应过剩的情形将至少持续到2017年，但也有人认为，过剩期可能持续更久。

“我认为，发达和发展中经济体的石油强度迅速下降，将是势不可挡的趋势，”能源谘询机构Mathyos Japan的Tom O'Sullivan称，他并强调过去30年中国的能源强度减半，接近完全发达经济体的水准。能源强度(亦称单位产值能耗)是指产生一单位GDP所需消耗的能源量。

BP(BP.L)本月在年度展望报告中称，去年或可视为能源业的转捩点。

“在未来的岁月，2014年有可能会被视为能源业的关键时刻...大前景依然是有充足石油蕴藏，发现能源新来源的速度快过能源消耗速度。”

全球石油供应过剩相关图表：

link.reuters.com/jaz84w

OPEC供需相关图表：

link.reuters.com/tyv52w(完)

(编译 郑茵/陈宗琦/王丽鑫/张若琪 审校 戴素萍/张荻)

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