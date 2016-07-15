国际油价在周三大跌后反弹逾2% 但供应过剩忧虑犹在

路透纽约7月14日 - 油价周四上涨2%，因交易商在昨日原油期货大跌后回补空头。数据显示在传统的美国夏季驾驶旺季，汽油需求疲弱，加重对全球供应过剩的担忧，令油价昨日重挫。

美元下跌也扶助油价上涨，在英国央行意外决定不减息后，英镑急升，美元走软。

美元下跌使美元计价的原油对持有其他货币的投资者来说更有吸引力。市场广泛预计英国央行将会减息，上月英国公投决定退欧，震动市场。

一些交易商称，一连串利空的美国库存数据导致油价周三大跌4%，跌幅过大。

“经常出现的情况是，油价大涨或大跌翌日，人们认为走势过度，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。

“市场争论的另一个话题是，原油的公允价格究竟是多少？我认为44美元有强劲支撑，因为跌至40美元或以下会再次导致投资减少。”

美国原油收涨0.93美元，或2.1%，报每桶45.68美元，接近日内高位45.80美元。

布兰特原油上涨1.11美元，或2.4%，报47.37美元，日高在47.47美元。

美国能源资料协会(EIA)周三称，上周美国原油库存降幅小于预期，汽油库存意外增加，馏分油库存创下1月来最大周度升幅。

许多人原本预计，创纪录的驾车出行，以及低油价，将提振今年夏季的汽油使用量。

国际能源署(IEA)周三表示，尽管石油需求增长强劲，且石油输出国组织(OPEC)以外的产量大幅下滑，但全球石油过剩现象顽固不退，对原油价格构成重大压抑。

交易商称，Genscape数据显示，在截至7月12日该周，库欣原油库存增加17.1511万桶。(完)