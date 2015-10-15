2015年前九个月全球石油供应量较需求量高出逾5亿桶

路透伦敦10月14日 - 路透及能源市场主要预测机构收集的行业数据显示，今年前九个月全球石油出口大国的原油供应量较需求量高出逾5亿桶。

路透估计，今年1-9月石油输出国组织(OPEC)平均每天提供3,120万桶石油，较市场每日需求量高出逾200万桶。

产量较需求量高出总计超过5.50亿桶，所有这些石油需要进行储存。

以沙特阿拉伯为首的OPEC核心成员国，近一年前决定集中力量扩大市场份额，而不是保护油价，这导致石油远远供过于求，油价跌至六年低点。

指标北海布兰特原油期货周三报约每桶49美元。其在8月一度创下2009年3月来最低，远低于2014年6月所及的每桶115美元上方的高点。

据国际能源署(IEA)，今年全球石油库存都在增加，发达国家商业燃料库存8月更是触及29.4亿桶的纪录高点。

据来自IEA、OPEC和美国政府的数据显示，OPEC产油国原油供过于求，第二季创下每日供给过剩264万桶的高点。

如果一如预期明年取消对伊朗的经济制裁，供给过剩的局面还会进一步加剧。

“预计明年石油需求增长将大幅放缓，加之如果国际制裁取消，伊朗料将给全球市场带来更多石油，这些因素都将可能令油市供应过剩情况持续至2016年，”IEA称。(完)