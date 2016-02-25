专访：前卡塔尔石油部长阿提亚担心供应过剩力劝减产

路透多哈2月24日 - 前卡塔尔石油部长阿提亚称，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国应当在油市供应过剩演变为“像癌症一样”不可控制的疾病之前，进行减产以使全球油市恢复平衡。

阿提亚称，随着过多供应继续增加，上周沙特和俄罗斯在多哈宣布将产量冻结在1月水平的协议不足以平衡市场。

“如果他们想要平衡市场，解决的办法很简单。出手不要慢，每次你一慢，市场上就会有新的过多供应产生。减产250万桶就可以在几年之内平衡市场，”阿提亚称，他告诉路透他正在与OPEC内外产油国磋商。

“我会问每一个产油国，你想要的是数量还是价格？他们都表示希望有个合理的价格，但要实现这一点必须作出牺牲。如果你不作些牺牲，其他人也不愿牺牲，”阿提亚在多哈接受采访时称。

“日供应过剩量已经从170万桶，增加到如今的300万桶。我非常担心供应过剩问题。这就像癌症一样，如果你不尽快对付它，它就会扩散。”

由于供应过剩，加上OPEC决定放弃独自减产来刺激价格的传统角色，油价已经较2014年中的每桶逾100美元暴跌约70%。

交易商怀疑将产量限制在接近纪录水平，是否能够帮助市场。

阿提亚表示，OPEC不会独自减产，但表示作为世界最大石油出口国和OPEC实际领导者的沙特，愿意与其他产油国通过合作来平衡市场。(完)