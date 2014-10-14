分析：石油过剩危机卷土重来 沙特决意避免重蹈80年代覆辙

路透迪拜10月14日 - 1980年代全球油价大跌时，沙特大幅减产近四分之三仍未能阻止油价下跌，惨痛的经历至今让沙特记忆犹新。这一次，沙特决心避免重蹈覆辙。

回想1980年代时，现代石油市场还处在初期，对多数交易员而言，当时的石油供应过剩已经是遥远的记忆。然而这个话题最近又出现在同沙特官员与资深分析师的对话当中，分析师们认为，这一次沙特决心采取新策略以保护该国的中期市场份额，对于今天的决策而言，那时是决定性时刻。

最近油价大跌25%至每桶90美元以下，但相比1980年代的暴跌仍不算什么，当时油价从每桶35美元跌至不足10美元。不过，许多分析师认为两者仍有相似之处，都是全球市场由供应不足转为过剩的转折点。

30年前，1973年阿拉伯石油禁运以及伊朗1979年革命导致油价急剧上涨，损害了全球需求，而北海油田的发现则刺激了石油输出国组织(OPEC)以外的石油供应。

由于全球市场石油供应极度充裕，沙特采取了支撑油价的策略，将原油日产量由1980年的逾1,000万桶减少至1985-86年的不到250万桶。当时石油价格基本上由出口国决定，轮不到刚刚出现的期货市场。

但其他产油国却并没有跟进，无论是石油输出国组织(OPEC)成员国，还是英国和挪威等新兴石油大国，都采取袖手旁观的态度。于是，油价陷入多年低迷，沙特也因此背上沉重的债务，出现长达16年的预算赤字。

终于，沙特在1985年改变做法，采取增产降价的策略，虽然油市因此迎来最后一跌，但最终还是为逐渐复苏铺平了道路。

“当时的重大错误就在于他们持续减产，试图以此支撑油价，但不管怎么做，油价还是不停地下跌，”Medley Global Advisors的分析师Yasser Elguindi表示。

相反，他们本该去抢夺市场份额，趁着油价下跌，让“成本高的产油国关闭生产--这正是他们现在的做法”。

上周沙特官员在纽约向石油市场人士吹风，告知该国政策发生转变，首次明确沙特准备忍受一段时期的低油价(最低可能到每桶80美元)，以保持市场份额。

一名油市消息人士表示，沙特不打算压低油价，但是准备让市场自己探低，在OPEC成员国作出行动承诺之前，沙特准备忍受油价的下跌。

他们的意思是，“别指望我们会不明不白地扛下控制整个油市的责任，”沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)前高管Sadad al-Husseini表示。

布兰特原油期货LCOc1周一跌破每桶88美元，至将近四年新低，因交易员发现沙特并不急于应对日渐显现的供应过剩问题。

**1980年代阴影重现**

在阿布杜拉国王统治形成的那些年，沙特多数时间面临1980年代的艰困环境，当时的国王法赫德长期卧病在床，实际掌权的阿布杜拉着手进行艰苦的经济改革，为此后多年的成长铺平了道路。

这一回，沙特不愿意为了事先防范油价崩跌而牺牲产量或市场份额。

1980年代的油价下跌，缘于美国与欧洲需求下滑，加上北海石油的崛起；如今则是因为担心亚洲需求放缓，以及美国页岩油开采意外增长。

最终产生的影响是相同的：油市可能面临多年的供应过剩，这是沙特与OPEC从21世纪初以来从未面对的境况，进入新世纪以来，中国经济的崛起启动了油价长达10年的价格上涨周期。

OPEC成员国科威特已表示，该组织不太可能依靠减产来推升油价，因为此举不见得有效。委内瑞拉则率先要求OPEC召开紧急会议，护卫100美元油价大关。

**OPEC内部不团结**

另一个相似之处是：OPEC内部不团结。

沙特在80年代学到了一个教训，即不能指望其他OPEC成员国，这些国家有不少当年产量持续超过配额，把减产的压力扔给沙特一力承担。

内部的不和谐多次暴露在公开场合下。两伊战争精疲力尽地打了八年。伊拉克指责科威特产量一直超出配额，最终导致1990年代初爆发第一次海湾战争。

事情在1985年底达到紧急关头。沙特和OPEC成员国终于同意设法挽回市场份额，油价因此跌至每桶10美元，但帮助这些国家重新在市场站稳了脚跟。此后，油价经历了16年才全面回升。

这次沙特似乎从一开始便采取这样的立场，一心确保中期石油收入，而不是跟在不断下滑的油价后面牺牲自己的市场份额。沙特的石油储量高达2,660亿桶。

“从经济的角度来看，放手让价格下跌要好得多，”顾问公司PKVerleger LLC总裁暨前总统卡特顾问Philip K. Verleger指出。逐渐迫近的价格战是“一场必然的战争”。(完)

(编译 李春喜/陈宗琦/戴素萍 审校 郑茵)

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