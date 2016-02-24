焦点：若油价持于30-40美元 今年主权财富基金可能从股市撤资4040亿--报告

2013年4月8日，东京一名商人在看大屏幕上显示的美元纸币。 REUTERS/Toru Hanai

路透伦敦2月23日 - 总部位于美国的主权财富基金研究所(SWFI)周一表示，如果油价保持在每桶30-40美元，主权财富基金(SWF)2016年可能进一步抛售4,040亿美元全球各地的上市股票，金额约为去年的两倍。

SWFI表示，在油价崩跌引发基金大规模赎回以及石油生产商抛售外汇储备之后，约占到管理资产89%的大型主权财富基金在2015年出售了2,133.7亿美元的上市股票。

“把一车车石油美元倒入巨桶中的时代似乎时日不多了，”SWFI表示。该机构公布的2015年数字包括直接持股以及通过外部基金经理进行的股票投资。

挪威主权财富基金规模约为8,000亿美元。该国曾表示，其预算将在2016年动用2.8%的主权财富基金资产，高于2015年的2.6%。

根据摩根士丹利，主权财富基金在全球共管理约7万亿美元资产，其中油气生产商占了约4.2万亿美元。主权财富基金研究所称，约2.76万亿美元是由外部管理。

那些业务偏向为主权财富基金代管资产的资产管理公司，一直谈到赎回的问题，安本、Ashmore和Northern Trust全都指称主权财富基金是其资产基础缩减的原因之一。

“这些基金的成立是为了未雨绸缪，而雨天已经来了，”安本资产管理执行长Martin Gilbert本月表示。

但一些产业人士驳斥主权财富基金是2016年股市溃跌原因的说法。

道富环球投资管理(SSgA)主权财富基金政策和研究部门主管Elliot Hentov称，主权财富基金持有的股票不到全球股市市值的4%，在任何给定时间，其中仅有一小部分卖出。

“即便他们出售了相当于市值0.5%的股票，也不会造成什么大影响，”他还表示。

研究机构Aranca的数据显示，部分主权财富基金也趁价格大跌之际买入，其中挪威主权财富基金在2015年增持Iberdrola、瑞士信贷、Intu Properties和巴克莱股票。新加坡政府投资公司(GIC)也提高对Intu Properties和旅游零售商Dufry的持股。

“这些更成熟的基金将会把当前市场下跌视为投资契机，因为他们的投资期限长达数十年，”Aranca资深分析师Nikhil Salvi称。(完)