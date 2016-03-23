焦点：贸易商纷纷延长储油罐合约 暗示油市供应过剩或再持续两年

路透伦敦3月23日 - 贸易商押注油市供应过剩的情况将至少再持续两年，即使有初步迹象显示产量下滑促使原油价格回升。

维多公司、贡渥(Gunvor)与嘉能可(GLEN.L)等贸易商，有意将位于主要集散地的原油及油品储油罐新租约，延长或锁定最久直至2018年底。

在严重供应过剩时期储油，近年来一直是贸易商与油企的生财之道，因市场押注石油期价将较目前价位大幅上扬，也就是所谓的正价差。

石油贸易商龙头维多公司执行长Ian Taylor周二表示，“原油与油品库存持续增加，将给市场带来压力。”

与其他贸易商一样，维多公司近几年对储存进行了投资，去年8月以8.3亿美元买下其分支储油公司VTTI的另一半股权。

经过伊拉克、利比亚和尼日利亚的供应中断之后，原油价格最近几周进一步找到平衡。

但成品油并未追随原油价格走势。汽油及调和汽油库存一直在悄然增长，挤压欧洲剩余存储容量。根据当前消费情况调整后的美国汽油库存也站在10年区间的高端。

荷兰储罐经纪商RVB Tank Storage Solutions的销售主管Krien van Beek表示，交易商在寻找北欧、新加坡和美国等地以外的储油设施，为汽油和石脑油等产品定下12个月的租约。

“由于市场呈正价差，他们准备看看较长期存储的情况，但所有人都对成本比较谨慎，”van Beek说。

这跟国际能源署(IEA)的看法相符：即使市场到了转折点，也就是需求超过可获得的供应，2018年之前库存也不会真正开始减少。

但中质馏分油面临一个关键瓶颈；中质馏分油包括卡车和发电机使用的柴油，以及冬季全球各地使用的取暖油。

一般来说，冬季这些油品库存会下降。但今年温暖的天气阻碍了这些油品库存的消化；与此同时，全球炼油厂却开足马力生产，以满足美国、中国和印度似乎永无止境的汽油需求。

在炼油厂检修季节，也是汽油达到夏季使用量高峰之前，发达国家的全球馏分油库存接近历史高位。(完)