焦点：贸易商纷纷延长储油罐合约 暗示油市供应过剩或再持续两年

焦点：特朗普“画饼”吸引力消失殆尽 商界深感困惑和不确定
路透华盛顿1月18日 - 特朗普当选后将有好日子过？这个憧憬最初带给商界游说人士和企业高管的乐观情绪正在逐渐消退，取而代之是一种不确定感。因为特朗普在医疗、税收和贸易政策方面释放出不一致的讯息，有时甚至让人困惑。
路透伦敦3月23日 - 贸易商押注油市供应过剩的情况将至少再持续两年，即使有初步迹象显示产量下滑促使原油价格回升。
维多公司、贡渥(Gunvor)与嘉能可(GLEN.L)等贸易商，有意将位于主要集散地的原油及油品储油罐新租约，延长或锁定最久直至2018年底。
在严重供应过剩时期储油，近年来一直是贸易商与油企的生财之道，因市场押注石油期价将较目前价位大幅上扬，也就是所谓的正价差。
石油贸易商龙头维多公司执行长Ian Taylor周二表示，“原油与油品库存持续增加，将给市场带来压力。”
与其他贸易商一样，维多公司近几年对储存进行了投资，去年8月以8.3亿美元买下其分支储油公司VTTI的另一半股权。
经过伊拉克、利比亚和尼日利亚的供应中断之后，原油价格最近几周进一步找到平衡。
但成品油并未追随原油价格走势。汽油及调和汽油库存一直在悄然增长，挤压欧洲剩余存储容量。根据当前消费情况调整后的美国汽油库存也站在10年区间的高端。
荷兰储罐经纪商RVB Tank Storage Solutions的销售主管Krien van Beek表示，交易商在寻找北欧、新加坡和美国等地以外的储油设施，为汽油和石脑油等产品定下12个月的租约。
“由于市场呈正价差，他们准备看看较长期存储的情况，但所有人都对成本比较谨慎，”van Beek说。
这跟国际能源署(IEA)的看法相符：即使市场到了转折点，也就是需求超过可获得的供应，2018年之前库存也不会真正开始减少。
但中质馏分油面临一个关键瓶颈；中质馏分油包括卡车和发电机使用的柴油，以及冬季全球各地使用的取暖油。
一般来说，冬季这些油品库存会下降。但今年温暖的天气阻碍了这些油品库存的消化；与此同时，全球炼油厂却开足马力生产，以满足美国、中国和印度似乎永无止境的汽油需求。
在炼油厂检修季节，也是汽油达到夏季使用量高峰之前，发达国家的全球馏分油库存接近历史高位。(完)
(编译 陈宗琦/王颖；审校 孙茉莉)
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