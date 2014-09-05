多家贸易商物色油轮暂存石油 冀望冬季油价上涨行情

路透新加坡9月5日 - 运输及贸易业消息人士周四指出，多家在亚洲经营业务的贸易企业，正在设法租用超大油轮，以暂时存放原油，冀望北半球冬季到来时油价上扬。

一家中国国家贸易公司已经订租，而在现货价差触及数年低位后，另一家贸易商不甘出售油货，目前正在洽谈租用一艘船。消息人士称，还有另外四家也在找船。

欧洲及中东指标油品目前的正价差结构均为2010年以来最强，暗示第四季油价可能上扬，有助弥补储油成本并赚得利润。

布兰特原油上个月进入深度正价差--即远期合约高于现货，吸引欧洲贸易商以苏伊士型油轮，在非洲囤积北海及非洲石油。

“运费便宜，油价也相对较低，”一亚洲运输业消息人士称。“快要进入冬季了，所以需求很可能会变强。”

航运及贸易消息人士称，中石化(0386.HK)(600028.SS)旗下的贸易商联合石化，已经订下一艘油轮以存放原油，法国道达尔(TOTF.PA)的贸易公司Totsa，也在物色船只，以便在中东暂放石油。

消息人士称，另外还有四家欧美及日本企业也在找船。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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