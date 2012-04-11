油价冲击纪录高位 欧元区二线国家或成最大受害者

资料图片 纽约商品期货交易所内的石油和天然气交易员。 REUTERS/Shannon Stapleton

* 以欧元计油价已升破2008年高位

* 标准模型或低估了当前的影响

* 二线国家面临重大冲击

记者 Philip Blenkinsop

路透布鲁塞尔4月10日电---以欧元计油价创下纪录高位,给欧元区经济造成的冲击恐怕比预想的要大,那些抵抗力最弱的国家将受创最重.

关於油价变动对欧元区经济产生影响的标准预估是,油价若上涨10%,接下来三年的经济年增长率会被抹去大约0.2个百分点,分歧点在於冲击程度是起初比较大还是最後比较大.

然而,这种预估未考虑欧元/美元汇率因素,可能低估了在广泛实施财政节支背景下油价上涨的影响.而且,也未反映出欧元区各成员国之间的潜在差异.

以美元计,油价仍比2008年7月触及的高位每桶147.50美元低13%左右.而以欧元计的油价早在上月就刷新了历史高点.

年初迄今,以欧元计的油价累计上扬约17%.国际货币基金组织(IMF)已经预计欧元区2012年国内生产总值(GDP)收缩0.5%.

意大利裕信银行(UniCredit)预计,以欧元计油价若上涨10%,欧元区经济增速在一年内就会失掉0.3个百分点--而不是随後三年的年增率失掉0.2个百分点.

该银行分析师Marco Valli指出,由於价位已经很高,油价上涨对欧元区的影响可能更大.

"从50欧元涨到55欧元,和从150欧元涨到165欧元,涨幅都是10%,但影响却大不一样,"他说.

国际能源署(IEA)上周表示,在工业化国家和地区中,欧盟受创最重,今年的石油支出或高达5,000亿美元,较去年增加300亿美元.

浏览以各种货币计的油价图表,请点选链接(link.reuters.com/wub57s).

**二线国家最受伤**

与此同时,高油价对不同国家的影响是不同的.

荷兰国际集团(ING)分析师Carsten Brzeski认为,虽然高油价在德国受到强烈关注,但尚未影响消费者信心;而二线国家的消费者则比较担忧.

"南部国家的消费者因在地产和股票方面的财富流失,本已面临窘迫,油价居高不下,应会再度成为推动欧元区分化而非融合的因素之一,"Brzeski称.

汤森路透旗下Datastream的分析表明,在过去20年间,以欧元计价的油价与欧元区外围国家年增长率之间存在非常密切的负相关关系.这些外围国家目前正疲於应对沉重的公共债务,以及低迷的经济增长.

简而言之,经济增长率往往会在油价上涨後的几个月下滑.

希腊、爱尔兰、葡萄牙和西班牙的相关系数介於负0.7至负0.8之间,有4-8个季度的延迟.

这接近于负1的绝对负相关值,後者从统计学上来说,意味着经济增长总会在油价上升时下滑.

意大利和法国的上述相关系数为负0.5,表明关联度较弱,仅略高於欧元区整体水平.德国几乎不存在什麽关联.

从理论上讲,气候较为寒冷的欧洲北部国家应比南部债务缠身的较弱国家在能源方面的花费更高.南部国家对取暖燃料的需求较小.

不过,节能措施对能源涨价起到了一些抵消作用,这在北欧比较明显.而南欧面对能源价格高涨则缺乏防御手段.

据欧盟统计局数据,去年在欧盟国家中,西班牙与爱尔兰家庭支付的电价仅次于马尔他与塞浦路斯,而天然气价格比葡萄牙更贵的则只有相对富裕的瑞典和丹麦.

Energy Portal的资料显示,希腊与意大利人则不得不分别多支付16%与17%的汽油价格.

所有这些都在影响到整个通胀篮子.

若不算新加入欧元区的东欧国家,在用以测量通胀的物价篮子中,葡萄牙的能源权重是各国中最高的,说明葡萄牙人的能源支出多於其他欧元区国家.

希腊拥有最高的液体燃料权重,而葡萄牙和西班牙的汽车燃料占到很高比重.

这些不一定说明高油价必将导致经济严重下滑,但这次的油价上涨冲击却来得不是时候,正值经济受到衰退、财政节支与银行信贷紧缩的困扰.(完)

--译文审校 张涛/丁琦

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