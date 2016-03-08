油价突破40美元后 中国原油进口需求或放缓--行业消息人士

路透新加坡3月8日 - 据行业消息人士周二称，国际油价指标--布兰特原油期货涨至每桶40美元以上后，这可能会导致中国第二季原油进口放缓。中国2月原油进口量触及纪录最高水准。

中国为世界第二大石油消费国，低油价以及新获进口配额的炼厂采购，持续支撑中国的原油进口。

周二公布的海关数据显示，中国2月石油日进口量触及纪录最高。

但行业消息人士称，布兰特原油期货过去三周累计上涨10美元/桶后，中国的石油进口动能已放缓，而且来自地方炼油企业的新买家，可能会选择消化库存或者对炼厂进行检修。

“这么高的价格肯定影响需求，”一不愿具名的消息人士说道。

“中国原油库存非常大，因此我们会选择先动用库存，并继续关注价格。”

他并称由于近期需求旺盛导致港口设施运转达到极限，发往地方炼企重镇山东省的船货延期成本也水涨船高。他称，对超大型油轮来说这样的成本可能高达500,000美元。

“在青岛港卸载一批船货需要10-15天，将货卸到日照需要7-8天。”他说道。

据另一炼厂的消息人士表示，较三个月前相比，现货较5月交货的三个月期货贴水每桶收窄了约1美元，降低了购买现货船货的吸引力。

“我们已经完成了5月船货的采购，在买入6月船货前等等看价格会不会下跌，”该买家说道，并称，除非中国燃料需求超过预期，其所在的炼厂可能会进行炼厂维护。(完)