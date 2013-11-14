焦点：石油贸易重心东移 亚洲定价权竞争日趋白热化

路透新加坡/上海11月14日 -中国在全球石油贸易中的地位越来越重要，到2020年石油进口额料达到5,000亿美元，对于争相为亚洲石油提供指标价格的期货交易所而言，这将为它们带来丰厚的利润。

亚洲每天消费3,000万桶石油，占全球需求量的三分之一，但至今仍没有一个具有影响力的亚洲合约为这些石油定价。随着石油贸易重心东移，今年9月中国超越美国成为全球最大石油净进口国，亚洲石油定价指标的竞争也不断升温。

全球大多数石油供应是参照北海布兰特原油期货合约和美国西德克萨斯原油期约进行定价。出口到亚洲的石油主要产于中东和西非，其价格与布兰特原油联动。

上海、迪拜和亚特兰大的交易所正在为争夺亚洲石油定价问题上的优势地位展开竞争，产自阿曼和西伯利亚的原油也对北海布兰特原油的指标合约地位虎视眈眈。

“考虑到日益增长的需求量，我认为亚洲没有指标原油合约令人无法接受，”三菱商事的石油贸易风险管理高级顾问TonyNunan表示。他并称，由于亚洲没有指标合约，全球石油生产商和贸易商无法获得该地区的明确价格信号。

亚洲消费者最大的抱怨之一，就是布兰特原油价格反映的是欧洲的供需状况，并非亚洲。掌管布兰特原油期货的是总部位于美国亚特兰大的洲际交易所(ICE)。

**上海的挑战**

上海期货交易所计划推出一只新的原油合约，为输至中国的原油定价，好好利用其位于全球最大石油净进口国交易中心的地点。

该合约成功与否，取决于中国国家主席习近平的改革。

目前外资在中国期货交易所的交易中，仅能扮演有限的角色；且政府对资本的管制，使其很难将获利汇回。这双重因素使国际能源公司和贸易商无法像布兰特和美国原油期货一样，运用上海的合约。

如果习近平的改革能放宽这些限制，那么上海的原油期货就较有可能吸引更广泛的投资者，并竞争指标合约的地位。

上海期货交易所在自贸区内建立了一个能源交易平台，并有望推出该合约。上海自贸区可能成为习近平经济改革的试验田。

“推出国际原油期货合约需要在监管和金融方面进行改革，而这也是自贸区政策讨论的核心，”一位了解讨论过程的银行消息人士表示。

该合约仍在等待中国监管机构的批准。不过上期所对此非常乐观，并称国家发改委(NDRC)、外管局(SAFE)、证监会(CSRC)和海关都表示支持。

路透未能联系到发改委、外管局和证监会进行置评。

**仍面临挑战**

一些交易商和分析师均表示，该合约的推出要取得成功，需要对中国石油市场进一步进行改革。目前国有石油巨头中石油和中石化几乎垄断了所有的原油进口。

虽然几家独立炼厂也有进口配额，但他们仍通过中石油(601857.SS)(0857.HK)和中石化(0386.HK)(600028.SS)购买原油。交易商认为，中国要推出期货合约，需要扩大买家和进口商的数量。

中国政府正计划向独立炼厂发放更多进口许可，因此买家数量也在逐步增长。

即便有了这些改革措施，也未必能保证该合约一定成功。

在过去20年，亚洲油气买家一直试图增加对定价的影响力，但建立期货合约的成绩却很糟糕。

“建立指标和基于交易所的产品，这一直很有挑战性，”新加坡石油与金属贸易公司Clearsource执行长MikeScott表示，“有过太多的尝试，但太多的结果都不尽人意。”

迪拜商品交易所于2007年推出了阿曼原油期货合约。上期所定位为买方，而迪拜商交所计划利用身处海湾产油区的地理优势，为运往亚洲的石油设定指标。中东地区占亚洲进口原油的三分之二。

其它一些品级的原油合约也希望成为亚洲的指标。俄罗斯渴望将ESPO--一种混合原油打造为亚洲指标合约。该原油通过西伯利亚东部至太平洋(ESPO)输油管线，从科兹米诺港口出口输往亚洲。

但是，中东原油生产商不太可能使用其最大竞争对手的指标来为出口原油定价。亚洲炼厂也可能不太愿意用俄罗斯原油作为指标，因为它们担心俄罗斯政府对其国内能源行业的影响。

“当一项事业由政府牵头，或受到某一实体很大影响时，就失去了自由市场的感觉，”定价机构Platts的市场报导全球主编JorgeMontepeque称。

“这对于中国和俄罗斯来说都是挑战。”(完)

(编译 李春喜/张若琪/朱晓军；审校 郑茵/侯向明)

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