主要石油贸易商预计延长减产协议的可能性很大

韩国SK海力士称将分拆晶圆代工业务
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透伦敦3月28日 - 本周聚首瑞士的主要石油贸易商称，他们预计如果俄罗斯认真执行减产，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国将把减产协议延长到今年下半年。
自OPEC与非OPEC产油国去年12月达成减产协议后，美国页岩油产量意外迅速回升，为油价反弹踩下刹车。原油价格在受减产协议推动升逾每桶55美元后，目前在51美元附近交投。
“减产协议会延长吗？总的来说是的。我认为减产的好处已经可以看到，它为油市带来了支撑，”贡渥(Gunvor)执行长Torbjorn Tornqvist表示。
页岩油产量上升也促使OPEC邀请美国生产商参与讨论，如何以最佳方式遏制全球供应过剩局面。不过Tornqvist表示，他预计页岩油产量的回升步伐不会持续下去。
OPEC的决定还取决于俄罗斯会否坚持兑现在4月底前减产30万桶/日的承诺。虽然俄罗斯总统普京带头推动非OPEC产油国减产，但该国的协议执行进度十分缓慢。(完)
(编译 徐文焰；审校 张荻)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透吉隆坡5月24日 - 路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团[GEELY.UL]出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。
路透芝加哥5月23日 - 消息人士周二向路透称，美国谷物交易商邦吉与大宗商品交易商嘉能可(Glencore) 旗下农业部门洽谈成立一家北美合伙企业，而非出售整个公司。