主要石油贸易商预计延长减产协议的可能性很大

路透伦敦3月28日 - 本周聚首瑞士的主要石油贸易商称，他们预计如果俄罗斯认真执行减产，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国将把减产协议延长到今年下半年。

自OPEC与非OPEC产油国去年12月达成减产协议后，美国页岩油产量意外迅速回升，为油价反弹踩下刹车。原油价格在受减产协议推动升逾每桶55美元后，目前在51美元附近交投。

“减产协议会延长吗？总的来说是的。我认为减产的好处已经可以看到，它为油市带来了支撑，”贡渥(Gunvor)执行长Torbjorn Tornqvist表示。

页岩油产量上升也促使OPEC邀请美国生产商参与讨论，如何以最佳方式遏制全球供应过剩局面。不过Tornqvist表示，他预计页岩油产量的回升步伐不会持续下去。

OPEC的决定还取决于俄罗斯会否坚持兑现在4月底前减产30万桶/日的承诺。虽然俄罗斯总统普京带头推动非OPEC产油国减产，但该国的协议执行进度十分缓慢。(完)