石油交易员为2016年3月新一轮油价跌势做准备

路透新加坡11月19日 - 市场数据显示，石油交易员在为2016年3月油价出现另一波下跌做着准备，因预期异常温暖的冬季会对需求造成打击，而且伊朗在制裁解除后加大原油出口，也会冲击全球油市。

高盛周四称，油价出现“大幅下滑”的风险非常大。

“未来几个月预期美欧温暖的冬季天气将削弱对取暖油的需求，”高盛表示，并称这“将可能成为实货市场调整的触发因素，将油价推低至现货成本水平，我们估计可能在每桶20美元左右。”

近期针对布兰特原油和西德克萨斯中质油(WTI)，行使价在每桶35美元的3月看跌期权头寸大增，表明交易员与高盛的看法一致，也预计布兰特和WTI油价会在未来几个月下滑。

11月10日以来，行使价在30美元的WTI原油看跌期权头寸已增长一倍多，但布兰特原油看跌期权头寸仍维持在相对更为温和的水平。这与市场普遍预期相符，意味着尽管中期整体油价仍然承压，但WTI油价将比布兰特油价的下跌速度更快，跌幅更深。(完)