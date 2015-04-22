2015年油价可能再次下跌 但不大可能触及新低--交易商

路透瑞士洛桑4月21日 - 大宗商品主要交易商周二表示，今年油价可能再次下跌，但不大可能触及新低，称因需求增强。

全球最大的石油交易商--维多公司的执行长Ian Taylor对路透表示，他认为全球指标布兰特原油期货价格可能再次短暂下跌。布兰特原油曾重挫60%，1月时仅略高于每桶45美元。

但油市可能已经录得2015年低点。

“油价第二季可能再次下跌，但或许不会跌破年内低位，”Taylor在金融时报的大宗商品峰会间隙对路透说。

Taylor还说，需求很强劲，应会为油价提供支撑。

“汽油价格一股脑儿回升。炼油利润率不像先前担心的那样糟，”他补充说，美国以外的印度、南非，甚至欧洲的需求都有明显成长。

大宗商品贸易公司Gunvor执行长Torbjorn Tornqvist也在记者会上表示，他认为低油价的时代已经结束了。

“我个人认为低油价已经过去了，”Tornqvist表示。

“以百分比来看，(全球石油)供应过剩不多。油价超跌了。”

油价周二持稳，之前沙特宣布结束在也门的军事行动，使中东紧张局势缓和，且交易商预计上周美国石油库存再度增加。[O/NCN](完)

(编译 杜明霞/戴素萍 审校 许娜/于春红)

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