能源产业：交易商抓住油价下跌良机，录得可观获利

路透伦敦12月14日 - 尽管原油价格崩跌至近11年低位，迫使全球能源企业削减成本和推迟项目，但却让石油交易商赚得盆满钵满。

从上市巨头嘉能可 ，到未上市的瑞士私人企业托克(Trafigura)，再到BP 和皇家荷兰/壳牌石油集团 的交易部门，交易商通常在油价下跌时期创下良好业绩，这一次明显也不例外。

托克周一公布创纪录的获利，而几天前嘉能可才称，尽管削减部分矿场的产量并减少库存，但维持交易获利预测不变。