能源产业：交易商抓住油价下跌良机，录得可观获利

美国股市: 开盘上扬，等待特朗普就职演说
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透伦敦12月14日 - 尽管原油价格崩跌至近11年低位，迫使全球能源企业削减成本和推迟项目，但却让石油交易商赚得盆满钵满。
从上市巨头嘉能可 ，到未上市的瑞士私人企业托克(Trafigura)，再到BP 和皇家荷兰/壳牌石油集团 的交易部门，交易商通常在油价下跌时期创下良好业绩，这一次明显也不例外。
托克周一公布创纪录的获利，而几天前嘉能可才称，尽管削减部分矿场的产量并减少库存，但维持交易获利预测不变。
BP和壳牌多次表示，交易部门是帮助抵御油价暴跌风暴、并令下游获利增加数亿美元的部门之一。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。