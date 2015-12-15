交易商抓住油价下跌良机 录得可观获利

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦12月14日 - 尽管原油价格崩跌至近11年低位，迫使全球能源企业削减成本和推迟项目，但却让石油交易商赚得盆满钵满。
从上市巨头嘉能可(GLEN.L)，到未上市的瑞士私人企业托克(Trafigura)，再到BP (BP.L)和皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)的交易部门，交易商通常在油价下跌时期创下良好业绩，这一次明显也不例外。
托克周一公布创纪录的获利，而几天前嘉能可才称，尽管削减部分矿场的产量并减少库存，但维持交易获利预测不变。
BP和壳牌多次表示，交易部门是帮助抵御油价暴跌风暴、并令下游获利增加数亿美元的部门之一。(完)
(编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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