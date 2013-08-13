国际油价连涨第三日 受利比亚和伊拉克供应忧虑支撑

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
* 在上周大跌后，布兰特原油反弹至近四个月高位
* 利比亚罢工使该国原油出口降至两年低位
* API数据显示最新一周美国原油库存减少
路透纽约8月13日 - 美国原油和布兰特原油周二连涨第三日，因担忧石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚和伊拉克原油供应。
在上周大跌后，布兰特原油上涨至每桶110美元左右的四个月高位，而美国原油触及六个交易日高位，升至每桶107美元以上。
利比亚劳工行动迫使该国原油产量下降至自2011年内战以来的最低水平，利比亚原油总计日产量远低于50万桶，低于6月日产量130万桶。
分析师表示，这燃点了对北半球原油供应可能不足的忧虑，并提振油价。
利比亚国家油公司(National Oil Corp.)向托运人发表声明，表示不能提供9月装货时间表，正常是在现在公布该时间表，因反覆的罢工行动令港口运作瘫痪。
Energy Security Analysis Inc董事总经理Sarah Emerson说，如果沙特阿拉伯维持原油产量在高水平，利比亚供应干扰将“可应付。”
“问题在于它持续多久。今日倒是可以应付。”
Energy Aspects首席政策分析师Richard Mallinson在路透全球原油论坛(Reuters Global Oil Forum)上表示，利比亚原油日产量为大约40万桶，原油每日出口量为大约30万桶。利比亚原油处理能力为每日大约160万桶。
伊拉克关键的南部原油出口中心维护工作也预期将9月供应量每日减少50万桶，对中期油价提供进一步支撑。
近月9月布兰特原油期货 上升0.85美元，结算价报每桶109.82美元，日高在110.06美元，此为8月2日触及110.09美元四个月高位以来的最高水平。
周二在纽约商业期货交易所(NYMEX)，布兰特原油期货成交量创纪录高位，达到104,839口，远多于上周稍晚创下的上一次纪录高位90,390口，交易所表示。
近月美国原油期货上升0.72美元，结算价报每桶106.83美元，日内低位在105.56美元。尾盘，美国原油较布兰特原油贴水报2.99美元。
美国石油协会(API)公布上周美国原油库存减少90万桶，路透调查预期原油库存减少150万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 王洋)
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