独家：油价惨跌推高对冲成本 美国航空业者苦乐参半

图为在美国犹他州盐湖城国际机场停泊的达美航空的飞机。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约12月23日 - 据熟悉对冲操作的知情人士透露，达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)和西南航空(LUV.N)等几家美国大型航空公司正忙于融资，以应对油价押注失误导致的亏损，并准备修改燃油对冲操作准则。原油价格剧跌反使这些公司蒙受数以十亿美元计的亏损。

油价在最近六个月以来几近腰斩，创下五年新低。理论上讲，航空公司本应是油价剧挫的最大受益者。燃油是航空公司最大的可变成本，在整体营业开支中占到三分之一或更大比重。

但现在，达美、以及曾通过对冲操作成功锁定低油价的西南航空等公司却发现，燃油价格下跌所带来的部分收益被对冲成本吃掉了。

据三名熟悉对冲操作的知情人士透露，这主要是因为它们采用了通行但风险较高的对冲策略。其中有一种策略叫做“costless collar”：即卖出油价下跌时会获得偿付的期权，所得资金用于购买对冲油价上涨的避险品种。

这两家航空公司目前都在忙着想办法，考虑如何满足经纪商和银行追加抵押品的要求，弥补对冲策略的潜在损失。而这种策略仅在六个月之前还是十分合理的。知情人士称，这些航空公司还召开了多次会议，出席人员包括航空公司高管、经纪商以及顾问人员。这些知情人士不愿具名，因为相关讨论较为敏感。

西南航空发言人Chris Mainz表示，这些会议属于例行会议，不过快速变化的市场情况需要密切关注。

“我们仍因燃油价格下滑而受益，”Mainz在电邮中表示，“当油价跌到40%这个区间时，我们显然会加快行动步伐。(我们的燃油团队)一直在积极管理我们的资产组合，以应对市场的变化。”

达美航空发言人Trebor Banstetter表示，该公司对油价这种跌势并不意外，且已做好准备在必要时履行金融义务。

**几家欢乐几家愁**

西南航空、达美航空以及消息人士拒绝透露的其他航空业者，都将因油价下跌受益，因他们仅对所购买的部分燃油进行对冲。例如，本季西南航空的对冲合约仅涵盖20%的燃油消耗。

达美航空2015年料将因低油价获利17亿美元，尽管预估有12亿美元的对冲损失。

但竞争对手美国航空(AAL.O)由于从2013年底就没有任何对冲合约，因此最终的获利料将获得更大的提振。

行业顾问表示，进行对冲的航空公司还有一些选择可以因应油价下跌，包括出售原油或航煤的远期仓位、改变对冲价格，或者出售诸如飞机等资产。

熟悉这些讨论的人士表示，目前仍不清楚航空公司实际上打算如何操作。

由于不要求披露，因此几乎无法知悉航空公司如何或在何时对冲，也没有人会讨论他们的策略细节。

分析师表示，过去四年多数时间油价盘旋于每桶100美元附近，固定波幅交易(collar transactions)看起来相当适合市况，这能让航空公司以少许或无需代价，为燃油成本设定上限。

“当价格维持于某个区间时，(无成本)固定波幅交易是最有效的策略，”Mobius Risk Group研究与分析副总裁John Saucer表示，“但当市场走势相反时，这种方法会有截然不同的效果。”

西南航空与达美航空在10月公布的季度报告中表示，他们结合了期权与固定价格互换。

西南航空也解释称，“固定波幅交易的风险，高于运用看涨期权的方式，”因为合约到期时负债可能更高。

西南航空表示，原油价格从9月30日以来大跌25%，可能让该公司必须支付6.15亿美元的现金担保品、飞机担保品与信用状。该公司是全球最大廉价航空公司。

达美则表示，如果油价在2014年10月1日至2015年12月31日之间下跌20%，该公司将必须向订约方支付8亿美元。布兰特原油LCOc1从当时起已重挫36%，周一报每桶60美元左右。

这些对冲也会拖累他们未来的燃油消耗成本。

西南航空表示，以目前的价格来看，油价每跌1美元，该公司仅能节省约0.80美元；同一情况，达美航空节省约0.65美元。美国航空则将完全获得燃油价格低廉之利。

每一分钱都关系重大。达美航空已表示，每桶原油价格每变动0.01美元，相当于该公司4,000万美元的盈亏。(完)

(编译 王颖/陈宗琦；审校 郑茵/朱晓军)

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