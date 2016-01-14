低油价助美国皮卡车销售火热 日本车商跟进潮流抢攻市场

路透底特律1月14日 - 日本汽车制造商正在挑战底特律三大车厂，欲在美国皮卡车市场扩大市占份额，汽油价格跌至纪录低点，使日系车商原本畅销的中小型车款需求变少。

运动型车(运动休旅车，SUV)和皮卡车需求火爆，推升去年美国汽车销售冲上纪录高点。燃料价格处于七年来最低，促使消费者眼光从轿车和小型车转向大型车。

美国车商巨头--福特汽车(F.N)、通用汽车(GM.N)、克莱斯勒(FCAU.N)目前为止受惠最大，他们有许多皮卡车售价和豪华车相当。

在小型车需求成长放慢的情况下，本田汽车(7267.T)、丰田汽车(7203.T)和日产汽车(7201.T)等日本车商不想落于人后，要在本周底特律车展中推出大型车款。

“我们希望在大型皮卡车市场攻下5%份额，”日产北美董事长Jose Munoz在底特律车展中说，并引用一项数据显示去年日产在大型皮卡车市场仅有约0.6%的市占率。

日产在此次车展上推出了一款设计风格硬朗的Titan XD皮卡车。

据汽车研究公司Kelley Blue Book的数据显示，虽然2015年日本车商在SUV和跨界车市场的份额稳步增长，但在利润率较高的卡车市场的份额仅为14.7%，低于2007年的20.5%。

资深分析师Karl Brauer表示，重夺市场份额将是困难的，因为很多卡车买家往往忠于美国车型，但日本车商仍有机会。

“如果销量继续上升，日本车商或许能抢到一些新的市场份额，因为新的卡车买家或许会对外国车商的车型持开放态度，”Brauer称，并称近来推出的新车型或许能帮助日本品牌。

为了吸引卡车买家，丰田汽车去年推出了一款重新设计的Tacoma紧凑型皮卡。

本田汽车本周也表示，很快会推出新款Ridgeline中型皮卡，这是该公司10年来首次推出Ridgeline改版车型，这款车的受众为在停车场举行派对的人群。(完)