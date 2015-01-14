油价跌势可能导致美国企业资本支出崩溃--业内人士

路透纽约1月13日 - 投资管理公司DoubleLine Capital执行长兼投资长Jeffrey Gundlach周二称，如果油价位于当前水平，美国能源企业的资本支出和招聘工作有可能出现“真正的崩溃”。

Gundlach曾准确预测到2014年政府公债收益率会大跌。他在年度展望中称，标准普尔成分企业的资本支出有35%来自能源业，如果油价维持在45美元左右，或者进一步下跌，资本支出的增长有可能“降至零”。

Gundlach指出，“在经济复苏中所有新增的就业都是拜页岩复兴所赐。”他补充称，如果低油价持续下去，会涌现一波高杠杆能源企业的破产潮。

布兰特原油期货周二接近六年低位，因阿联酋维护OPEC不减产的决定，交易商们则在琢磨持续了六个月的油价跌势何时会结束。

布兰特油价最低跌至只略高于45美元的水平，接近六年低位，2011年至2013年期间的平均价格为110美元。

Gundlach称，油价需要停止下跌，所以“不要针对石油类的股票和债券抄底。还不急。”

例如能源类债券就备受打压，从风险/回报角度来看似乎很有吸引力，但投资者需要通过购买“很多、很多长期公债”来进行对冲，“我是不着急这么做。”

高收益的垃圾债最近也承受沉重卖压。Gundlach称他的公司在11月买了一些垃圾债，但也警告称投资者需要“慢慢来”，并指出“我们的配置仍是低配。”

Gundlach说美股表现可能胜过其他国家的股市，因美国的经济复苏程度看上去比其他国家要强；但股市两位数的涨幅无法复制。

他还重申，美国10年期公债收益率可能在2015年降到1%。该收益率周二报1.91%，几近持平于周一尾盘，此前曾触及1.8640%的20个月低位。

“10年期美债收益率可能追随欧洲市场，降到1%。有什么不可能的？”Gundlach上个月对路透说。“如果油价跌到40美元，10年期美债收益率就可能降到1%。”

德国10年期公债收益率周二报0.47%。(完)

(编译 白云/艾茂林; 审校 戴素萍/王兴亚)

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