油价跌势可能导致美国企业资本支出崩溃--业内人士

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透纽约1月13日 - 投资管理公司DoubleLine Capital执行长兼投资长Jeffrey Gundlach周二称，如果油价位于当前水平，美国能源企业的资本支出和招聘工作有可能出现“真正的崩溃”。
Gundlach曾准确预测到2014年政府公债收益率会大跌。他在年度展望中称，标准普尔成分企业的资本支出有35%来自能源业，如果油价维持在45美元左右，或者进一步下跌，资本支出的增长有可能“降至零”。
Gundlach指出，“在经济复苏中所有新增的就业都是拜页岩复兴所赐。”他补充称，如果低油价持续下去，会涌现一波高杠杆能源企业的破产潮。
布兰特原油期货周二接近六年低位，因阿联酋维护OPEC不减产的决定，交易商们则在琢磨持续了六个月的油价跌势何时会结束。
布兰特油价最低跌至只略高于45美元的水平，接近六年低位，2011年至2013年期间的平均价格为110美元。
Gundlach称，油价需要停止下跌，所以“不要针对石油类的股票和债券抄底。还不急。”
例如能源类债券就备受打压，从风险/回报角度来看似乎很有吸引力，但投资者需要通过购买“很多、很多长期公债”来进行对冲，“我是不着急这么做。”
高收益的垃圾债最近也承受沉重卖压。Gundlach称他的公司在11月买了一些垃圾债，但也警告称投资者需要“慢慢来”，并指出“我们的配置仍是低配。”
Gundlach说美股表现可能胜过其他国家的股市，因美国的经济复苏程度看上去比其他国家要强；但股市两位数的涨幅无法复制。
他还重申，美国10年期公债收益率可能在2015年降到1%。该收益率周二报1.91%，几近持平于周一尾盘，此前曾触及1.8640%的20个月低位。
“10年期美债收益率可能追随欧洲市场，降到1%。有什么不可能的？”Gundlach上个月对路透说。“如果油价跌到40美元，10年期美债收益率就可能降到1%。”
德国10年期公债收益率周二报0.47%。(完)
(编译 白云/艾茂林; 审校 戴素萍/王兴亚)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。
路透法兰克福5月5日 - 自去年英国公投决定脱离欧盟以来，一直在向美国银行业者推销法兰克福的Hubertus Vaeth向路透称，美国最大的五家投行将在两年内把伦敦的数以百计的重要工作岗位迁往法兰克福，而这可能会提振德国在全球金融业中的地位。