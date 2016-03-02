国际油价小涨 生产国冻产会议因素盖过美国原油库存猛增的影响

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约3月2日 - 油价周三小涨，连续第三日收高，因买家摆脱美国上周原油库存创纪录的影响，相反聚焦石油输出国组织(OPEC)冻产计划，长达近两年的油市跌势已经触底的预期犹存。
OPEC成员国委内瑞拉表示，共有15个产油国将参加本月稍后举行的将产量冻结在1月高位的会议。
OPEC与其他主要产油国之间透过冻产来应对供应过剩的外交斡旋，已经扶助油价在过去两周半从12年低点反弹了25%。
美国政府报告称，截至2月26日当周，美国原油库存连续第三周增加，猛增1,040万桶，至纪录高位5.18亿桶。
布兰特原油结算价升0.12美元，报每桶36.93美元，自上周五收盘已经大涨逾1.80美元或5%。
美国原油收高0.26美元，报每桶34.66美元，2月中时美国原油期货曾跌至2003年低点26.05美元。
“目前看来26美元已成为过去的可能性更大，”商品经纪公司CHS Hedging能源生产分析师Anthony Headrick表示。
“基本面仍利空，但OPEC冻产和美国石油产量处于下降周期可能限制油价再度下探近期低点。”
其他分析师也相信油市已经触底。
“我们相信油价今年将小幅上涨，除非全球经济真的陷入衰退，否则可能下跌最严重的时期已经过去，”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth表示。
但部分交易商并不那么乐观，他们表示，油市可能重拾跌势，因美国炼厂春季维护期，原油库存将会进一步增加。(完)
(编译 刘静/李军; 审校 母红)
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