美国原油期货因供应过剩忧虑下滑

路透纽约9月19日 - 美国原油期货和布兰特原油期货周五走势不一，美国原油期货在近月合约周一到期前遭受卖压，而有关石油输出国组织(OPEC)将减产的讨论给布兰特原油期货注入力道。

早盘美国原油期货和布兰特原油期货都下滑，分析师和交易商表示，美国原油期货的卖压主要来自周一到期前的多头结清仓位。

不过，布兰特原油期货盘中受不少买盘带动，两份原油合约价差CL-LCO1=R升至6.74美元的9月8日来最宽。

美国原油Clc1下滑0.66美元，收报每桶92.41美元，布兰特原油LCOc1升0.69美元，收报每桶98.39美元。

分析师表示，资金从商品市场撤往股市，也造成今日交投震荡。

美元兑一篮子主要货币周五上涨，本周连升第十周，欧元兑美元触及14个月低点，因投资人预计美国升息的速度可能比之前预期更快。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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