布兰特原油收低但脱离稍早低点 摆脱美国库存数据影响

路透纽约10月8日 - 布兰特原油期货周三触及27个月低点，之后出现反弹，收在91美元之上，分析师表示，市场可能将出现反弹，尽管库存增加以及全球经济前景低迷。

美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存增长500万桶至3.6165亿桶，远高于分析师预估的增长150万桶，但同周二美国石油协会(API)公布的增幅相若。

一些分析师对EIA数据的看法不同，指出美国原油期货交割地库欣的原油库存减少了160万桶。

“对我而言，这是利多的，”Jefferies Bache副总裁Andy Lebow表示，“目前走势并不可怕，出现一些空头回补升势我也不会感到意外，因市场过去几天都在跌。”

11月布兰特原油期货LCOc1跌0.73美元或0.8%，收报每桶91.38美元。盘中低见90.57美元，为2012年6月来最低，自9月30日以来，布兰特原油期货仅有一日收高，期内大跌约6%。

美国11月原油期货CLc1跌1.54美元或1.7%，收报每桶87.31美元，盘中触及去年4月来最低的86.83美元。

布兰特较美国原油溢价扩阔至4美元之上，10月2日曾低见2.41美元。

EIA还将今年全球石油日需求预估下调124万桶，并下调了明年布兰特原油期货价格预估。

IMF周二下调了全球经济成长预估，为今年第三次。IMF同时还警告称，欧元区核心经济体、日本和巴西等大型新兴市场国家或成长放缓。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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