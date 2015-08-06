国际油价跌至数月低点 汽油库存增加令市场继续寻底

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约8月6日 - 油价周四触及数月低位，投资人和交易商寻找市场下一底部的线索，此前美国公布原油库存大幅下降，但未能提振油价。
美国上周汽油库存意外增长，对投资人而言，比原油库存降幅为预估三倍更为重要。
布兰特原油期货收低0.07美元，报每桶49.52美元，此前跌至六个月低位48.88美元。
美国原油期货收低0.49美元，报每桶44.66美元，盘中触及四个半月最低的44.20美元。
“我们需要看到市场出现投降式交易，目前还未看到。”Caprock Risk Management分析师Chris Jarvis表示，“我们相信一旦油价跌穿40美元就会出现。”
原油期货离打破40美元之上的今年低点还差几个美元。布兰特原油期货今年底部在45.19美元，美国原油期货今年曾低见42.03美元。
“油价可能出现盘整或进一步下滑，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示，“市场认为供应过剩的情况将持续更久。”
高盛分析师表示，美国页岩油钻机已大大缩短了从投资到产油所需的时间，所以必须维持低油价才能限制投资，令市场恢复供需平衡。
美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存减少440万桶，为预估150桶减幅的约三倍。
上周汽油库存增加81.1万桶，预估为减少50万桶。馏分油库存增加70.9万桶，不到预估增幅的一半。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。