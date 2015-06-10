国际油价因美国原油库存下跌攀升

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约6月10日 - 油价周三连续第二日上涨，美国原油迫近一个月高位，汽油期货触及11月来最高，因美国原油库存大幅减少，提振夏季燃料需求前景。
“不会弄错：现在美国原油和汽油需求也非常良好，未来几个月也可能是这样子，”纽约能源对冲基金Again Capital合作伙伴JohnKilduff说。
美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存减少680万桶，为路透调查预估降幅的四倍。
这是7月来最大的原油库存周度跌幅，因原油提炼需求上升，适值汽油消费增加。库欣原油库存也下跌，但馏分油库存增加。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。
“馏分油方面，库存和需求面带来一些压力，但不足以削弱库存报告的整体劲道，”Kilduff说。
原油期货价格周二因预期原油库存减少而上涨3%，在周三将升幅扩大。之后，获利了结卖盘使原油从日内高位回落。
美国原油收涨1.29美元，或2.1%，报每桶61.43美元，此前触及5月13日高位的61.82美元。
全球指标布兰特原油收报每桶美65.70元，上涨0.82美元，或1.3%，日高在66.36美元。
7月美国汽油期货收涨3.3%，报每加仑2.1464美元。日高在2.1506美元，为11月10日来最高。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。