焦点：油价对冲仓位陆续到期 美国页岩油生产商面临严峻考验

图为美国纽约州Hinsdale附近铁路上闲置的油罐车。 REUTERS/Lindsay DeDario

路透纽约12月14日 - 油价跌势已经持续了18个月，手头现金紧张的美国页岩油生产商在对冲保护日减的情况下，现在面临油价的又一波急剧跌势，如果油价没有反弹，他们的获利有可能遭受严重打击。

路透分析30家最大页岩油生产商披露的对冲信息后，结果显示，在截至9月的三个月间，页岩油行业整体的对冲仓位在减少。

“生产商2015年是挺过来了，得益于服务成本的大幅削减，并多亏在高价位对很大一部分产量进行对冲，”曾供职于Centaurus Advisors的德州亿万富翁John Arnold说。

“明年起，许多公司的营业收入将出现明显下滑，与此同时整个行业的资产负债情况将面临严峻考验。”他对路透表示。

因为全球供应过剩，油价在2014年中期开始从每桶约100美元下滑，当时许多美国页岩油生产商凭借强劲的对冲保护，获得每桶约90美元的价格保证。

现在，受供应过剩忧虑重燃拖累，油价跌破36美元，接近11年低点。而路透观察的页岩油生产商中，只有五家在第三季扩大了对冲，有八家甚至没有对2015年之后做任何对冲，导致它们完全暴露在油价波动的风险中。

数据显示，五家页岩油生产商增加原油期权、期货或其他衍生品对冲仓位，为它们生产的原油确保一个底价，第三季共增加了相当于1,600万桶的对冲仓位，总规模增至3.27亿桶。

其他五家公司未扩大对冲，对冲仓位不是在2016年到期，就是完全没有对冲。

其余20家公司对冲规模较前季减少7,200万桶。

对冲数据是未来钻探活动的领先指标，对冲仓位到期意味着明年钻探活动下滑，因为市价处于低位，生产商没有动力扩大生产规模。

虽然尚不清楚对冲不足会多快影响到产量，但财报已经显示获利受到重挫。

Continental Resources(CLR.N)仍未做对冲，其第三季产量较上年同期增加24%，原油和天然气营收却下降46%。该公司曾在去年11月油价处于80美元附近时卖出对冲仓位而引发波澜。

尽管原油价格已较2014年中期高峰水平挫跌逾60%，但在此期间市场也曾提供过短暂可锁定更好价位的机会，没能把握住这些机会的企业现在面临较高曝险。

其中一个基本被错失的机会是在今年4月，当时油价曾反弹至每桶60美元。另一个机会是在10月，当时原油价格跳涨9%以上，但还是鲜见对冲操作。

在第三季加大对冲操作的企业中，EOG Resources (EOG.N)在其对冲账簿中新增近700万桶，主要通过看跌期权形式，底部价格设在每桶45美元。即便如此，该公司的对冲保护也撑不到2015年之后。

任由对冲合约下降最多的企业包括Devon Energy (DVN.N)、Whiting Petroleum (WLL.N)、Hess (HES.N)和Denbury Resources (DNR.N)。其中，Devon和Hess在2015年之后已无任何对冲保护。

路透联系的生产商均拒绝讨论其对冲策略。

**后患**

对冲操作起到保险作用，可使生产商以约定水平锁定价位，但是在价格下降时，这种保险的成本也会上涨。这就使得一些企业因为预算吃紧，无奈陷入无保护状态，而还有一些企业则宁愿冒险，押注油价会在明年复苏。

Mobius Risk Group研究分析部门副总裁John Saucer表示，“显然这已经代替许多不做对冲或暂未停手的公司做了决定。”

在分析30家公司当中，包括Devon在内有八家在2015年过后就不做避险；Devon去年买的对冲部位有很大部分是留仓至到期日为止。

Devon执行长上季表示，尽管对冲部位到期，Devon仍有信心可以增加产出，但该公司在一份季度申报文件中表示，本季油价偏低且对冲到期将对获利造成冲击。

Cabot Oil and Gas (COG.N)、Hess (HES.N)以及Apache (APA.N)在去年年底过后也不做对冲，不过目前尚不清楚这些业者在第四季是否有买进新的避险仓位。

花旗集团在一份报告中指出，第三季之前高产出的开采公司仅就2016年产出的35%进行对冲，而油价平均较前一季下跌约每桶7美元。

由于一些高度杠杆的开采商在4月与银行进行半年一次的信贷协商时可能遭遇困难，分析师称生产商将会尽可能地把握任何救急方案。

“当市场大涨时，生产商将得要寻找对冲标的，”巴克莱能源大宗商品研究主管Michael Cohen表示。“未来可能面临更多痛楚，天然气和(天然气液)价格下滑也将使痛楚加剧。”(完)