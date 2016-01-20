焦点：油价跌破每桶30美元 加剧对美国页岩油商将被迫出局的担忧

路透德克萨斯州约克敦1月20日 - 从美国德克萨斯州到北达科他的油田都弥漫着一种担忧，即原油价格跌破每桶30美元不仅仅是又一个市场里程碑，还标志着很多美国页岩油生产商的末日进入了倒计时。这种担忧正变得越来越重。

油价本月以来已下跌逾20%至12年低点，较2014年中水平跌去了70%，由于全球石油产量继续超过需求，交易员预计油价将进一步下跌。

然而据几名分析师称，在约50家美国独立石油生产商及几十家规模较小的油企中，很多企业需要油价达到每桶40-60美元才能实现盈亏平衡。油价若在每桶30美元下方再持续一段时间，这些企业就要面临艰难抉择：要么破产，要么债务减记以便让债权人做出更大的让步，或是在潜在买家举棋不定的时候贱卖资产。

“已经没有削减成本的空间了。暂时也没有其他办法。油企每月都在亏钱。各地情况都很糟糕，”路易斯安那州波西尔城私人企业TMR Exploration的总裁Raymond Lasseigne说。“我经历过上世纪80年代的萧条，现在感觉又像那次一样。”

在页岩油兴盛之前出现的油价最长一轮低迷期持续了五年，之后经过了20年油价才完全复苏过来。

在德州南部Eagle Ford核心地带，也就是水力压裂法(fracking)盛行带来大量供给的地方，全球供应充裕因此地区而起，如今更是导致价格下滑，不过部分人士称最新一波跌势可能已经过头。

“我们即将到达极限点，”德州Summit Oilfield Supply的老板之一Jill Potts表示。她的公司销售相关设备给页岩油企业，因此与产业景气荣枯息息相关。Potts说，“如果有人说现在经营油田事业赚钱，那便是鬼扯。”

**无计可施**

自从这波景气下滑以来，灵活的独立厂商已经削减支出50-70%，将钻机移至生产效率较高的地点，并更加密集的压裂采油，以提升产出。

巴克莱估计到2016年底前缩减支出金额将达到730亿美元，而多数生产商如今已经无计可施，一再期盼近期行业能复苏，却屡屡落空。

“那些从未想过诉请破产或替代计画的人，如今都开始进行规划，”休士顿Haynes & Boone律师事务所重整业务合伙人Charles Beckham表示，他称近期业务增加。

对于许多业者而言，4月银行开始就对能源业贷款进行半年一次检讨时，可能将会是关键时刻。去年十月，许多银行大致维持对能源业者的信贷额度，因当时原油期货价格暗示油价将在今年回升。

但在过去几周，美国指标原油期货CLc1暴跌，今年以来平均价位在每桶33美元左右，比银行几个月前对2016年油价每桶47美元的预期低了近三分之一，暗示有撤资风险。

美国主要银行已经在加大对陷入困境能源贷款的拨备。

不断下跌的油价迫使产油商减记旗下主要资产--油气储备的价值，这些资产是贷款和公司估值的基础。

投行人士称，除少数公司之外，股市和债市已经关紧大门，例如Pioneer Natural Resources (PXD.N)，本月售出14亿美元的股票。

保护产油商躲过去年油价暴跌冲击的对冲操作即将到期，再加上油价前景依然低迷，意味着油企在对未来产出锁定更高价位方面的难度加大。路透及美银美林的预估显示，美国产油商对2016年预期产出的对冲规模仅三分之一或更少。

**冲击加剧**

公司将短期债展期为期限更长的债券，也令投资者望而却步。据花旗估计，一直到2025年，勘测和生产公司未到期的高收益债券总计1,090亿美元。

今年只有5亿美元债券到期，然后还债额增加，到2019年达到100亿美元峰值。

不好的消息是，仅仅偿还利息已经让借款人不堪重负。美国能源资料协会(EIA)数据显示，第二季美国拥有在岸石油业务的公司将80%的经营现金流用于还债。

现在油价已经跌至25美元附近，这种冲击已经变得愈发严重。上周高收益能源债利差触及纪录高位。Bernstein Research的分析师警告，三分之一的美国上市石油勘探和生产公司面临破产风险。

富国银行称，40美元以下的油价“几乎让任何一家生产商都难以为继，”并预测未来12-18个月会有一波与债权人协商和破产潮。

在Eagle Ford的DeWitt县，抽油机闲置，这一迹象可能表明，油价让一些生产商不能覆盖运营成本。

South Texas Money Management的资深资产组合经理Christian Ledoux表示，“在这个价格下，许多公司只是在烧钱，他们要么关闭油井彻底停产，要么彻底停业。”

休斯顿的交易撮合者称，由于油价下跌仍看不到底，许多潜在的公司或资产出售都暂时停止。他们说，即便有买家，负债累累的生产商申请破产然后重新开始，也会是一种更好的选择，这要比出售原油储量资源来偿还债权人、但却落得失去开采强得多。(完)