便宜油价对美国经济增长的提振效果已不如以往

路透华盛顿2月1日 - 根据一项汤森路透/益普索(Ipsos)民调及官方数据，尽管便宜油价为美国民众省下一笔钱，但美国消费者对于花用这笔资金仍显得态度审慎，目前反而存下更多钱，这显示低油价对于美国经济的提振效应不如以往。

美国商务部数据显示，原油价格自2014年中期以来大跌70%，使美国家庭在汽油及其他能源产品方面的一年开支减少1,150亿美元，大约相当于国内生产总值(GDP)的0.5%。

但在同一时期，美国民众储蓄增加了1,210亿美元，虽然数据并未显示储蓄资金来自何处，但调查显示油价开支省下的钱占了多数。

图表：tmsnrt.rs/1QHMY5V

汤森路透/益普索的民调显示，在3,068位回覆有关汽油省钱问题的美国人之中，75%表示额外省下的钱帮助他们支付基本需求，多数人并未将这笔钱用于购买大件物品。逾40%的受访者表示，这笔省下的钱帮助他们偿债。这项网路民调在1月15-27日进行，误差值为正负1.8个百分点。

参与调查的人力公司产品经理Karen Joines估计，由于汽油价格下跌，她一周省了30美元，但她并不计划作任何重大采购，一部分是因为担心低油价不会持续下去。

一些经济分析师表示，这类担忧以及对2007-2009年经济衰退的余悸犹存，或许可以解释低油价仅微弱提振消费的原因。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Kaplan)指出，美国民众似乎不太放心花用这笔钱的另一个原因，可能是愈来愈多人逐渐逼近退休年龄。

“他们清楚意识到这点，而且他们需要存更多钱，”柯普朗接受路透专访时称。

达拉斯联储估计，油价下挫50%，现在一年可以提高经济成长率0.5个百分点，提振幅度只有美国石油热潮之前的一半。

其中一个原因在于，过去10年石油业明显成长，因此这个领域的支出缩减及裁员，对整体经济的冲击也更大。根据达拉斯联储，由于汽车及机械的能源效率变得更好，也导致油价下跌的助益变小。(完)