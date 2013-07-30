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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 23:32 BJT

标题新闻：美国5月原油日需求较之前预估下修0.35%至1,855.1万桶，按年下跌0.83%-EIA

EIA为美国能源资料协会

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