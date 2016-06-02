焦点：原油价格回升至50美元 西德州油田显露生机

路透德州6月2日 - 去年夏季油价暴跌之际，西德州一家小型油田开发商主管Steve Pruett宁可一天花2.1万美元让钻机闲置，也不愿将之用来钻油，以免越赔越多。

如今随着油价再度上涨，这个经营三代的油商正对其唯一一组钻机人员派发奖金，要他们尽快钻油，但他称他的公司Elevation Resources要等到明年才会启用第二支钻机。

“我们会慢慢增加营运活动，不会加速前进，”Pruett称，“我们都很清醒。”

去年上半年油价大涨，下半年又崩盘，在这样天旋地转的变化中，许多产油业者因而受创，Pruett和他的同业仍旧至今仍有所顾忌。

不过业内出现了谨慎乐观的迹象，认为油市低迷行情这次真的见底了。这轮油市低迷历时将近两年，导致成千上万名工人失业，众多公司破产，并引发严重的投资滑坡，甚至整个美国经济都受到了影响。

目前油价是2月接近每桶26美元低点的近乎两倍。在北美页岩油资源最丰富的帕米亚盆地(Permian Basin)，新油井又开始赢利，开采商又在小心翼翼提升产量。

据咨询公司Drillinginfo的数据，到5月31日，帕米亚页岩油盆地的钻机数量增加17台，达到146台。4月末这一数量曾降至谷底。该页岩油富集地区涵盖50多个县，在德州与新墨西哥州交界处。

根据最新数据，帕米亚地区4月发放的钻探许可数量达到2015年10月来的最高。钻探许可是衡量行业未来活动的先行指标。

不过该地区的钻机数量，仍远低于油田服务公司贝克休斯统计的2014年11月峰值467台。而且许多地区和新油井不如“高产区(sweet spots)”的油井产量高，需要油价进一步攀升才能再赚钱。

但这些动态显示忧虑正在缓解。德州主要城市Midland和Odessa的就业流失速度已经放缓，本地油企高管谈论钻井计划，有些企业已经在安排新的融资。

**复苏边缘**

本地能源业贷款机构West Texas National Bank的总裁兼执行长Keith Moore表示，停滞一年之后，贷款申请开始再度浮现。“人们以前推迟了一些项目。现在看来我们处于复苏的边缘。”

Pruett表示，随着油价接近50美元，在Elevation Resources旗下七个油田中的三个，油井已经盈利，而且他预期明年油价将涨至60美元。

其他地方也有一些活动迹象。据最新报告，在北达科他州，许可申请4月份增加了10件至66件，而且活跃钻机数(rig count)上月微增至28个，随后回落至10年低最低水平27个。

确实，只有出现广泛的持续复苏，才能阻止企业投资下滑局面。在第一季，企业投资下降把美国经济成长率抹掉逾0.5个百分点。(完)