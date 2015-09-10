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货币新闻 | 2015年 9月 10日 星期四 13:02 BJT

国际油市：美国页岩油巨头已开始削减2016年预算，及早应对黯淡前景

分析师预计，受创最大的料是非常小型的企业，而不是大型独立企业。

这种预期在美国石油行业正逐渐成为现实，很多供应商发现盈利面临困难。

“我们相信我们的客户对2016年预算将持保守态度，”全球最大的油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) 执行长Paal Kibsgaard周三在会上称。

诚然，削减预算并不一定意味着石油产量下滑，钻机和液压工作人员的生产效率在过去两年大幅提高。

Continental Resources 周二下调2015年预算，并表示2016年不会有很大不同，但仍然预计今年石油生产至少会增长19%。

据路透分析，只有对明年生产做了大量对冲的页岩油生产商表示看法乐观，甚至增加支出。在30家最大型企业中上述业者不足一半。

Pioneer Natural Resources 执行长Scott Sheffield称，“我们可能是2016年增加资本支出的仅有的几家企业之一。”(完) (编译 张涛/王丽鑫；审校 张荻/高琦)

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