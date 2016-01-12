焦点：原油空仓累积 美元强势令油价雪上加霜

图为美国加州一处雪佛龙的加油站。 REUTERS/Mike Blake

路透新加坡1月12日 - 美元走强正在加剧油市的跌势。本月原油价格已经下跌近20%，期权交易暗示，市场在为更深的下跌做准备。

自年初以来油价下跌加快，市场将此主要归咎于中国股市动荡和经济增长放缓，但交易商和分析师称，美元强势已经成为另外一个导致油价偏空的重要因素。

自2014年中期以来，美元指数已经上涨超过20%，因美国经济相对强劲，吸引了其他地区的投资者。去年12月，美联储10年来首次升息，而且未来还可能继续升息，料将继续支撑美元上涨。

由于石油以美元计价，美元走强使石油对于使用其他货币的国家而言更加昂贵，因此可能打击石油需求。

“毫无疑问，美元是推低油价的一个关键因素。”贸易公司Strong Petroleum(0852.HK)驻新加坡的原油主管Oystein Berentsen表示。虽然他说导致价格崩跌的原因很多，“根本的原因是产量过剩。”

自2014年中以来，原油期货价格已经跌去逾70%，全球产能的猛增导致每天都出现数十万桶的供过于求，由此造成的巨大供应过剩让全球各地的存储设施都不堪重负。

更糟糕的是，分析师指出从去年11月开始，强势美元在推低油价方面起到了越来越大的影响。

“这里存在汇率问题，而且问题可能会愈发恶化。”摩根士丹利在本周的客户报告中写道。“当我们分析油价自去年11月初以来的逾30%跌幅时，我们发现大部分的跌幅都归因于美元贸易加权指数的升值。”

**美元和油价的关联紧密**

市场数据表明，美元和美国原油期货价格之间确实存在密切关联。

从2015年初算起，美国原油期货和美元指数的一年期关联度平均为负94%左右，即在美元走强时油价下跌。

摩根士丹利表示，如果中国决策者持续让人民币贬值，藉此刺激经济活动，那么这股趋势可能愈发强烈。“如果发生急贬，光是人民币贬值15%，就可能令油价落入20元区域。”

美国西德克萨斯中质油(WTI)与布兰特原油期货目前都盘旋于接近每桶30美元价位，而近期卖权市场活动激增，表明油价可能进一步下跌。

自年初以来，12月布兰特原油期货履约价在20美元的卖权增加超过700%，3月WTI原油期货履约价在20美元卖权的未平仓合约增逾三分之一。

在布兰特与WTI期货当前水准下方的其他主要履约价的卖权仓位及价格，今年以来也大幅上扬。

“价格走势总是被夸大，超过逻辑所能解释，因此从技术面来看，原油价格掼破20美元至10美元，也不无可能，”石油交易商Berentsen表示。

分析师调降评级，也助长空头气焰，包括渣打银行等数家银行本周调降2016年油价预估，渣打表示油价可能低见每桶10美元。(完)