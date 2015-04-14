版本:
中国
国际财经 | 2015年 4月 14日 星期二 10:51 BJT

马杜罗称预计今年油价不会反弹 指责页岩油是元凶

路透加拉加斯4月14日 - 委内瑞拉总统马杜罗周一晚间表示，预计今年油价不会反弹，并指责美国的页岩油导致石油价格暴跌。石油是委内瑞拉最主要的出口商品。

“预计今年油价不会反弹。我们已经竭尽全力，但奥巴马总统顾问们的错误策略导致页岩油...充斥全球油市，”他在电视讲话中称。(完)

(编译 李春喜 审校 李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐