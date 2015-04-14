马杜罗称预计今年油价不会反弹 指责页岩油是元凶

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透加拉加斯4月14日 - 委内瑞拉总统马杜罗周一晚间表示，预计今年油价不会反弹，并指责美国的页岩油导致石油价格暴跌。石油是委内瑞拉最主要的出口商品。
“预计今年油价不会反弹。我们已经竭尽全力，但奥巴马总统顾问们的错误策略导致页岩油...充斥全球油市，”他在电视讲话中称。(完)
(编译 李春喜 审校 李爽)
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路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。