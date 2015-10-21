委内瑞拉总统称油价有必要达到88美元以保证未来投资

路透加拉加斯10月20日 - 委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周二表示，全球油价有必要达到每桶88美元，以保证未来几年的投资，而且他再次呼吁石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国领导人举行峰会。

“我们将在明天的这一会议上提交证据、技术因素，证明保证未来五到10年全球投资的平均油价应在88美元，”马杜罗在周三维也纳举行技术会议前表示。

“如果油价为每桶40美元，那么投资将减少，几个月内我们将看到油价涨至150、200美元。”

委内瑞拉石油部长Eulogio del Pino将参加在维也纳举行的OPEC和非OPEC产油国石油专家技术会议。

马杜罗表示，其已再次向上述会议发出信函，呼吁OPEC内部和外部主要产油国的领导人举行会议。(完)