委内瑞拉总统称油价有必要达到88美元以保证未来投资

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透加拉加斯10月20日 - 委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周二表示，全球油价有必要达到每桶88美元，以保证未来几年的投资，而且他再次呼吁石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国领导人举行峰会。
“我们将在明天的这一会议上提交证据、技术因素，证明保证未来五到10年全球投资的平均油价应在88美元，”马杜罗在周三维也纳举行技术会议前表示。
“如果油价为每桶40美元，那么投资将减少，几个月内我们将看到油价涨至150、200美元。”
委内瑞拉石油部长Eulogio del Pino将参加在维也纳举行的OPEC和非OPEC产油国石油专家技术会议。
马杜罗表示，其已再次向上述会议发出信函，呼吁OPEC内部和外部主要产油国的领导人举行会议。(完)
(编译 于春红; 审校 杜明霞)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。