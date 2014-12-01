《KEMP专栏》油市剧烈走势山雨欲来

**未来波动性如何？**

目前没有办法确定这种波动性较高的局面可能持续多长时间。

但有充足的理由认为，未来几个月油价的波动性可能高于过去三年。

首先，对于未来两年油价走势看法的分歧程度，比2010年以来的任何时候都要高得多。

市场的共同假设是，油价必需跌得足够多，并继续在低位保持足够长的时间，才能遏制页岩油产量增加、推迟成本高昂的石油项目以及刺激石油需求快速增长。

但油价要低到什么程度，以及低油价要保持多长时间，才可能迫使过多的页岩油生产关闭，这个问题存在太多不确定性。

美国页岩油生产商的应对能力未经考验，结果如何只有事后才知。

其次，OPEC自己在中期内会作何反应依然不得而知。

沙特(沙乌地)、科威特和阿联酋是少数几个能够大幅减产的成员国，但这些国家都暗示，他们打算依靠低价来从成本较高的页岩油生产商手中抢回市场份额，而不是与竞争对手长期作战。

通过动用外汇储备，主要的海湾产油国拥有能够经受住油价长时间下跌冲击的金融资源。不过他们的资源也是有限的。此外，如果页岩油生产比OPEC的预期更具韧性，那么低油价持续的时间可能长于大多数生产商目前的预期。

自页岩油生产开始繁荣以来，OPEC和沙特便一直低估了这种繁荣对石油供应和价格的影响，现在则又可能高估了页岩油生产可能迅速停止增长的情况。

再者，伊朗石油出口似乎即将增加，因为制裁措施带来的束缚减轻--即便尚未与美国达成核协议，不过很难预测制裁放松的速度。伊朗石油出口若增加，将进一步打压油市。

另外，全球经济正在放缓，并影响了过去五年石油需求增长的唯一来源--中国等亚洲国家，从而增添了不确定性。

最后，市场中的流动性可能一直在结构性减少，因为近几年监管收紧及获利不佳，促使银行业者和对冲基金相应缩减有关业务。

流动性供应本身是周期性的。经历过一段时间的较高流动性后，市场现在进入流动性低得多的时期，而且这种调整或许尚未结束。高流动性时期，市场挤满了寻求投机、做市或压榨获利的银行业者和对冲基金。