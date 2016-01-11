油价低于40美元对多数生产商而言难以持续--富国证券

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透1月8日 - 富国证券(Wells Fargo Securities)的分析师在一份报告中写道，低于每桶40美元的油价对于多数石油生产商而言是难以持续的，高成本结构料将促使更多生产商在未来12-18个月内进行预防性重组，或者陷入破产。
富国证券的分析师James Spicer和Mark Guile说，对于很多生产商而言，盈亏平衡水平依然在每桶60美元附近，接近当前油价的两倍。
上述分析师还说，油价曲线暗示，至少在未来10年，油价都不太可能升至每桶60美元上方。
分析师并称，尽管油价大跌可能迫使更多油企破产，但由于多数生产商的油田现金运营成本远远低于每桶20美元，现有油井的产量料不会大幅下降。(完)
(编译 汪红英；审校 张涛)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。