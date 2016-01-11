油价低于40美元对多数生产商而言难以持续--富国证券

路透1月8日 - 富国证券(Wells Fargo Securities)的分析师在一份报告中写道，低于每桶40美元的油价对于多数石油生产商而言是难以持续的，高成本结构料将促使更多生产商在未来12-18个月内进行预防性重组，或者陷入破产。

富国证券的分析师James Spicer和Mark Guile说，对于很多生产商而言，盈亏平衡水平依然在每桶60美元附近，接近当前油价的两倍。

上述分析师还说，油价曲线暗示，至少在未来10年，油价都不太可能升至每桶60美元上方。

分析师并称，尽管油价大跌可能迫使更多油企破产，但由于多数生产商的油田现金运营成本远远低于每桶20美元，现有油井的产量料不会大幅下降。(完)