油气行业女性雇员占比低--调查

路透伦敦12月10日 -调查显示，尽管在油气行业性别多元化和女性职业前景有所改善，但该行业依然以男性为主导。近四分之一的受访者表示，油气行业在实现劳动力多元化方面做得很差。

油气高管一直表示，吸引人才已成为各家公司的一大难题。

Rigzone总裁PaulCaplan表示：“无论其性别如何，如果我们无法吸引到最优秀的人才，我们永远都不会把这个行业做好。”

“尽管仍存在一些障碍，公司在确保公平方面可以做得更多，一份油气行业工作可以提供全球工作机会，解决复杂问题的机会以及高于平均水准的工资，总之优秀人才应优先考虑能源行业。”

此次调查共访问3,062名油气从业人员，其中11%为女性。大约62%的受访者表示，他们认为从事该行业的女性数量在最近几年有所增加，但72%的人表示，这个行业依然由男性主导。

23%的受访者表示，在增加性别多样化方面做得很不到位，而39%的受访者表示，油气行业在这方面做得不错。

54%的人认为，女性在向管理层提拔时有同等机会，但歧视和社会环境被视为是女性在该行业占比低的主要原因。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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