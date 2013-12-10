油气行业女性雇员占比低--调查

独家：汇丰计划2017年在华增聘1000名员工 其中多数在珠三角
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦12月10日 -调查显示，尽管在油气行业性别多元化和女性职业前景有所改善，但该行业依然以男性为主导。近四分之一的受访者表示，油气行业在实现劳动力多元化方面做得很差。
油气高管一直表示，吸引人才已成为各家公司的一大难题。
Rigzone总裁PaulCaplan表示：“无论其性别如何，如果我们无法吸引到最优秀的人才，我们永远都不会把这个行业做好。”
“尽管仍存在一些障碍，公司在确保公平方面可以做得更多，一份油气行业工作可以提供全球工作机会，解决复杂问题的机会以及高于平均水准的工资，总之优秀人才应优先考虑能源行业。”
此次调查共访问3,062名油气从业人员，其中11%为女性。大约62%的受访者表示，他们认为从事该行业的女性数量在最近几年有所增加，但72%的人表示，这个行业依然由男性主导。
23%的受访者表示，在增加性别多样化方面做得很不到位，而39%的受访者表示，油气行业在这方面做得不错。
54%的人认为，女性在向管理层提拔时有同等机会，但歧视和社会环境被视为是女性在该行业占比低的主要原因。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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